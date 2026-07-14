Phát hiện động vật quý hiếm 'lạc' vào vườn cao su ở Huế

TPO - Một người dân tại TP. Huế đã tự nguyện bàn giao cá thể tê tê Java cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện động vật hoang dã quý hiếm này xuất hiện trong vườn cao su.

Chiều 14/7, ông Đồng Sỹ Toàn - Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP. Huế) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố tiếp nhận một cá thể tê tê Java nặng khoảng 2,5kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Đại diện cơ quan kiểm lâm tại Huế và lực lượng chức năng phường Kim Long tiếp nhận cá thể tê tê do người dân giao nộp.

Người giao nộp là ông Trần Văn Bin, trú tại tổ dân phố Hương Thọ Trung, phường Kim Long.

Trước đó, trên đường đi làm về, khi đi qua một vườn cao su trên địa bàn, ông Bin phát hiện cá thể tê tê xuất hiện. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã giữ lại và chủ động liên hệ chính quyền địa phương để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Kim Long phối hợp với Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố lập biên bản theo quy định. Cá thể tê tê sau đó được kiểm tra sức khỏe và thực hiện các bước cứu hộ, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Đây là loài động vật hoang dã thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, tê tê Java (Manis javanica) là loài thú có vú đặc hữu của khu vực Đông Nam Á, có lớp vảy sừng bao phủ toàn thân. Đây là loài động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp, thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo UBND phường Kim Long đánh giá việc tự nguyện giao nộp cá thể tê tê của ông Trần Văn Bin là hành động có ý nghĩa, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.