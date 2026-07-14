Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện động vật quý hiếm 'lạc' vào vườn cao su ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Một người dân tại TP. Huế đã tự nguyện bàn giao cá thể tê tê Java cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện động vật hoang dã quý hiếm này xuất hiện trong vườn cao su.

Chiều 14/7, ông Đồng Sỹ Toàn - Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP. Huế) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố tiếp nhận một cá thể tê tê Java nặng khoảng 2,5kg do người dân tự nguyện giao nộp.

te-te-java-2.jpg
Đại diện cơ quan kiểm lâm tại Huế và lực lượng chức năng phường Kim Long tiếp nhận cá thể tê tê do người dân giao nộp.

Người giao nộp là ông Trần Văn Bin, trú tại tổ dân phố Hương Thọ Trung, phường Kim Long.

Trước đó, trên đường đi làm về, khi đi qua một vườn cao su trên địa bàn, ông Bin phát hiện cá thể tê tê xuất hiện. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã giữ lại và chủ động liên hệ chính quyền địa phương để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, UBND phường Kim Long phối hợp với Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố lập biên bản theo quy định. Cá thể tê tê sau đó được kiểm tra sức khỏe và thực hiện các bước cứu hộ, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

te-te-java-1.jpg
Đây là loài động vật hoang dã thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, tê tê Java (Manis javanica) là loài thú có vú đặc hữu của khu vực Đông Nam Á, có lớp vảy sừng bao phủ toàn thân. Đây là loài động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp, thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo UBND phường Kim Long đánh giá việc tự nguyện giao nộp cá thể tê tê của ông Trần Văn Bin là hành động có ý nghĩa, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Ngọc Văn
#tê tê Java #động vật hoang dã #phường Kim Long #TP. Huế #Hạt Kiểm lâm #bảo tồn đa dạng sinh học #giao nộp động vật quý hiếm #đi lạc #vườn cao su

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe