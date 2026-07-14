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Thêm một chương trình phải xin lỗi 6.000 khán giả

Gia Linh

TPO - Ban tổ chức "Sao concert - Trạm sao 2" gửi lời xin lỗi tới 6.000 khán giả vì những thiếu sót trong khâu tổ chức khiến trải nghiệm nghe nhạc của khán giả không trọn vẹn.

Ban tổ chức Sao concert - Trạm sao 2 gửi lời xin lỗi tới 6.000 khán giả vì những thiếu sót trong quá trình vận hành chương trình vào chiều 14/7. Trong đó, đại điện ban tổ chức thừa nhận trong quá trình vận hành chương trình quy mô lớn đã phát sinh những sự cố ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của một số khán giả.

"Ban tổ chức xin được gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì những thiếu sót đó, đồng thời trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp cũng như sự cảm thông từ quý khán giả. Mỗi góp ý đều là động lực để chúng tôi nhìn lại, hoàn thiện và nỗ lực nhiều hơn trên hành trình phía trước", đại diện ban tổ chức nêu.

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Ban tổ chức Sao concert - Trạm sao 2 gửi lời xin lỗi tới 6.000 khán giả vì những thiếu sót trong quá trình vận hành chương trình.

Sao concert - Trạm sao 2 diễn ra vào tối 11/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Phùng Khánh Linh, MONO, GREY D, Vương Bình, Orange, Captain Boy và Jey B. Chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, Tùng Monkey là giám đốc sáng tạo, hệ thống ánh sáng do đạo diễn người Thái Lan Gumpa Wong phụ trách.

Dàn nghệ sĩ góp mặt tại chương trình được đánh giá có chất lượng, tạo nhiều kỳ vọng cho khán giả. Tuy nhiên, ngay sau đêm diễn, concert nhận hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hệ thống âm thanh là điểm trừ lớn nhất khi chất lượng không ổn định, làm giảm hiệu quả phần trình diễn và khiến nghệ sĩ khó phô diễn giọng hát. Bên cạnh đó, một số màn hình LED và hiệu ứng ánh sáng cũng được phản ánh gặp trục trặc trong quá trình biểu diễn.

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Dàn nghệ sĩ góp mặt tại chương trình được đánh giá có chất lượng.

Bên cạnh đó, khâu điều phối cũng bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp. Khán giả phản ánh tình trạng phải nhiều lần đổi khu vực xếp hàng trước khi vào cổng, nhân viên hướng dẫn chưa rõ ràng, thái độ xử lý các thắc mắc chưa thỏa đáng.

Một số ý kiến còn cho biết khu vực đứng quá nóng, bảo vệ có hành vi xô đẩy dù lượng khán giả không quá đông. Nhiều bài viết trên mạng xã hội bày tỏ sự tiếc nuối khi dàn nghệ sĩ được đánh giá biểu diễn tốt nhưng chưa được hỗ trợ bởi hệ thống kỹ thuật.

Việc Sao concert công khai xin lỗi khán giả cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các concert thương mại, khi người xem không chỉ kỳ vọng vào dàn nghệ sĩ mà còn đòi hỏi chất lượng tổ chức tương xứng với giá vé.

Gia Linh
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