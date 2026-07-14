Lượng tìm kiếm Hà Nội tăng gấp 4 lần

TPO - Concert của Big Bang tại Hà Nội đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường, theo dữ liệu ghi nhận từ nền tảng công nghệ du lịch tích hợp Traveloka.

Big Bang tác động đến du lịch Hà Nội

Sau khi khởi động năm kỷ niệm 20 năm tại Coachella, nhóm Big Bang công bố lịch trình tour diễn vòng quanh thế giới, khởi động từ tháng 8.

Sân vận động Goyang (Hàn Quốc) là điểm xuất phát chính thức cho hành trình lưu diễn toàn cầu của nhóm. Hành trình lưu diễn đi qua gần 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10.

G Dragon cùng các thành viên Big Bang sẽ đến Việt Nam vào tháng 10.

Khi các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Việt Nam, tác động đầu tiên được ghi nhận là sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu du lịch nội địa.

Dữ liệu cho thấy lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng đáng kể vào thời điểm diễn ra các concert lớn, khi người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành lên kế hoạch đến thành phố tổ chức sự kiện để tham gia.

Concert của Big Bang tại Hà Nội đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường. Tương tự, sự trở lại của nhóm EXO ở TPHCM ghi nhận mức tìm kiếm tăng gần gấp ba lần.

Khi BTS mang Arirang World Tour đến Bangkok, lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Thái Lan tăng gần gấp 8 lần so với thông thường. Một tuần sau đó, các đêm diễn tại Kuala Lumpur tiếp tục tạo nên làn sóng du lịch mới, khi lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Malaysia tăng khoảng bốn lần.

Du lịch âm nhạc trở thành một trong những động lực quan trọng định hình cách du khách trẻ Việt Nam lên kế hoạch cho các chuyến đi. Ngày càng nhiều người sẵn sàng xây dựng cả một hành trình xoay quanh các sự kiện âm nhạc trực tiếp diễn ra trong khu vực.

Khán giả đổ về về Hưng Yên để tham dự concert của G-Dragon cuối năm 2025.

Điều đáng chú ý là nhu cầu này đã bắt đầu thể hiện rõ qua dữ liệu tìm kiếm của nền tảng từ nhiều tuần trước khi concert diễn ra.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận khi The Weeknd mang tour diễn After Hours Til Dawn đến Singapore và Bangkok (Thái Lan). Lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến cả hai điểm đến này đều tăng gần gấp bốn lần so với mức thông thường.

Các chặng lưu diễn của Post Malone Big Ass World Tour và Long Live The Black Parade của My Chemical Romance cũng cho thấy mô hình tăng trưởng tương tự.

Làn sóng du lịch âm nhạc xuyên biên giới

Những năm gần đây, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch âm nhạc của châu Á khi liên tục chào đón các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng.

Những sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn tạo động lực đáng kể cho nhu cầu du lịch, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến.

Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu dự kiến đạt hơn 330 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 15,8% trong giai đoạn 2026-2033.

Năm 2023, các hoạt động du lịch tại Hà Nội hưởng lợi lớn trong hai đêm diễn 29-30/7 của BlackPink, tổng thu từ du khách ước đạt 630 tỷ đồng. Khoảng 65% khách quốc tế có lưu trú, chủ yếu từ các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Australia.

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch âm nhạc của châu Á khi liên tục chào đón các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng.

Với lợi thế về kết nối hàng không cùng lịch sự kiện ngày càng sôi động, Đông Nam Á đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt xu hướng này, trong đó du khách Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong thúc đẩy làn sóng du lịch xuyên biên giới.

Động lực chính đến từ sự thay đổi trong hành vi của thế hệ Gen Z. Đây là tệp khán giả ưu tiên các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và kết nối văn hóa hơn là những chuyến tham quan truyền thống.

Chỉ vài giờ thưởng thức âm nhạc trực tiếp của giới trẻ cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một hành trình kéo dài nhiều ngày, mang lại nhiều giá trị hơn cho cả du khách lẫn điểm đến.