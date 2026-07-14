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Pháp luật

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Cục Cảnh sát PCCC&CNCH biểu dương cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela

Thanh Hà

TPO - Ngày 14/7, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Bộ Công an, gặp mặt, biểu dương cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam tại Venezuela trở về nước.

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Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh, từng thành viên trong đoàn đã hoàn thành xuất sắc "mệnh lệnh trái tim", xứng đáng là những "sứ giả hòa bình", góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân trên trường quốc tế.

Theo Thiếu tướng Hải, trận động đất xảy ra tại Venezuela đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, dư chấn, Đoàn công tác của Việt Nam đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao nhất.

Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại và các đoàn quốc tế, tận dụng hiệu quả các trang thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm người bị nạn trong những khu vực đổ nát.

"Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tận tụy, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nước bạn cũng như bạn bè quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, trách nhiệm và năng lực của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế" - Thiếu tướng Dương Đức Hải chia sẻ.

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Cục Cảnh sát PCCC&CNCH biểu dương cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho rằng, những kinh nghiệm thực tiễn thu được từ nhiệm vụ tại Venezuela là tài sản quý báu đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Trước đó, ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam) Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trước đó, là tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy và đưa nhiều thi thể nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xác định, bàn giao nhiều vị trí nghi có nạn nhân, hỗ trợ công tác tìm kiếm và xử lý hiện trường...

Đêm ngày 10/7, sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về tới Sân bay quốc tế Nội Bài.

Thanh Hà
#Nỗ lực cứu nạn tại Venezuela #Vai trò lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH #Hợp tác quốc tế trong cứu hộ #Kinh nghiệm và nâng cao năng lực #Hình ảnh lực lượng cứu hộ nhân đạo

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