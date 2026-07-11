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Khoa học

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Huế tiếp nhận tiêu bản báo gấm quý hiếm

Ngọc Văn

TPO - Một người dân tại TP. Huế đã tự nguyện trao tặng tiêu bản động vật hoang dã là báo gấm được lưu giữ nhiều năm cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, góp phần bổ sung nguồn mẫu vật phục vụ nghiên cứu, trưng bày và giáo dục khoa học.

Chiều 11/7, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung cho biết vừa tiếp nhận một tiêu bản động vật hoang dã đã qua chế tác do ông V.T.M. (trú phường Thuận Hóa, TP. Huế) tự nguyện trao tặng.

Theo thông tin từ ông M., mẫu vật được một người bạn tặng cách đây khoảng 10 năm và được gia đình lưu giữ đến nay. Nhận thấy giá trị của tiêu bản đối với công tác nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục cộng đồng, ông đã chủ động liên hệ với Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung để chuyển giao.

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Đại diện Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung tiếp nhận tiêu bản báo gấm hoang dã đã qua chế tác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bảo tàng cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra hiện trạng, thu thập dữ liệu, chụp ảnh tư liệu và lập biên bản giao nhận. Qua nhận diện ban đầu, mẫu vật có đặc điểm hình thái tương đồng với loài báo gấm (Neofelis nebulosa).

Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm phân bố từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến khu vực Tây Nguyên. Theo các tài liệu chuyên ngành, báo gấm được xếp hạng cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ Việt Nam 2024, mức sẽ nguy cấp (VU) theo Danh lục đỏ IUCN năm 2025, đồng thời thuộc Phụ lục I Công ước CITES và Nhóm IB theo quy định hiện hành.

Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung cho biết, mẫu vật sẽ tiếp tục được kiểm tra, xử lý kỹ thuật, định danh, xác minh thông tin và hoàn thiện hồ sơ quản lý theo quy định trước khi phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

Theo lãnh đạo Bảo tàng, việc người dân tự nguyện trao tặng mẫu vật góp phần bổ sung nguồn tư liệu khoa học, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã và không tiếp tay cho các hành vi săn bắt, mua bán trái phép.

Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (trụ sở tại đường Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, hiện lưu giữ và quản lý gần 6.000 mẫu vật có giá trị khoa học và giáo dục.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung #báo gấm #động vật hoang dã #tiêu bản động vật #bảo tồn thiên nhiên #Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế

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