Phó Thủ tướng: Cà Mau cần khai thác hiệu quả các dự án chiến lược

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị, tỉnh Cà Mau phải suy nghĩ khai thác hiệu quả các dự án chiến lược Trung ương đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, và hình thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo và trung tâm logistics của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều 14/7, tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Cà Mau tăng 6,6%. Tỉnh thu ngân sách nhà nước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, gần bằng 62% dự toán, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Tỉnh thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 10.000 tỷ đồng, đến ngày 30/6, giải ngân đạt hơn 3.000 tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Cà Mau trong việc tập trung chỉ đạo cho mục tiêu tăng trưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Cà Mau trong việc tập trung chỉ đạo cho mục tiêu tăng trưởng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu những tồn tại của tỉnh Cà Mau như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, quy mô nền kinh tế còn hạn chế, dịch vụ có xu hướng chậm lại trong thời gian gần đây; lĩnh vực công nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào chế biến thuỷ sản; giải ngân nguồn vốn còn thấp, phát triển doanh nghiệp còn khiêm tốn, hạ tầng giao thông vẫn là nút thắt trong sự phát triển.

Định hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị, tỉnh Cà Mau, ngay từ bây giờ phải suy nghĩ khai thác hiệu quả các dự án chiến lược Trung ương đang đầu tư trên địa bàn như: Cảng Hòn Khoai, Cảng hàng không Cà Mau, các tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh. Cà Mau cần hình thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo và trung tâm logistics của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Cà Mau cần có giải pháp phát triển kinh tế tư nhân cả về số lượng, kêu gọi nhà đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Khẩn trương tháo gỡ các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, trong số này có Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu .

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Trước khi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến khảo sát hoạt động của Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Minh Phú - Khánh An tại Khu Công nghiệp Khánh An (xã Khánh An), tiến độ triển khai Dự án kè chống sạt lở sông Gành Hào (xã Gành Hào); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Mai tại phường Hoà Thành.