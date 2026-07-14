Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Phú Quốc

TPO - Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Ngày 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trung tướng Đinh Văn Nơi - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Ban Bí thư chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho ông Đinh Văn Nơi. Ảnh: Nhật Huy

Ông Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê TP. Cần Thơ, là tiến sĩ chuyên ngành An ninh và Trật tự xã hội (Học viện Cảnh sát nhân dân).

Ông nhập ngũ tại Tiểu đoàn Tây Đô năm 1993, chuyển sang công tác trong lực lượng Công an TP. Cần Thơ từ năm 1998. Sau nhiều năm công tác tại Công an huyện Phong Điền, năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Tháng 6/2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang; từ ngày 1/9/2022 giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1/2023, ông được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Tháng 8/2024, ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Tháng 7/2025, ông được thăng cấp bậc hàm trung tướng.