Người dân rất quan tâm tới việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội

TPO - Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam ghi nhận sự quan tâm của người dân đối với các chính sách dân sinh hết sức thiết thực như việc triển khai xăng sinh học E10; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; phát triển nhà ở xã hội...

Ngày 14/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2026. Tại phiên họp, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ sự đồng tình với dự thảo báo cáo công tác dân nguyện tháng 6/2026.

Qua nắm bắt dư luận xã hội và tình hình nhân dân, theo bà Hà Thị Nga, mặt trận ghi nhận sự quan tâm của người dân đối với các chính sách dân sinh hết sức thiết thực như, việc triển khai xăng sinh học E10; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; phát triển nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu. Ảnh: QH

“Cử tri và nhân dân cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về chính sách để đảm bảo sự công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao hơn nữa”, bà Hà Thị Nga nói.

Về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị bổ sung thêm nội dung trong thời gian qua. Sau rất nhiều những cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động, tạo tâm lý hồ hởi, phấn khởi của nhiều người dân ở khu vực; thể hiện sự quan tâm rất lớn của nhân dân.

Điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang gây bất bình dư luận

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đã rất kịp thời đưa vào báo cáo những vấn đề nóng, gây bất bình, lo ngại trong dư luận như: bất thường về điểm môn Toán tại Tuyên Quang; sai phạm về xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh"; tình trạng sản xuất hàng giả, thuốc giả; các vụ tai nạn liên quan đến phương tiện giao thông vận tải thủy…

Vụ điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang gây bất thường dư luận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng thông tin, Đảng ủy MTTQ Việt Nam đã trực tiếp làm việc với Hội Nhà văn Việt Nam về việc xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh"; nắm bắt tình hình, kịp thời tổng hợp và có báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Bà Hà Thị Nga cũng cho biết, MTTQ tiếp tục triển khai tốt Cổng Mặt trận số 24/7 để kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân. Trong đó có phản ánh của nhân dân và cử tri Thủ đô liên quan đến dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nội dung này đã tổng hợp và báo cáo Đảng uỷ Quốc hội, gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

“Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, tính toán để bổ sung nội dung này trong báo cáo dân nguyện tháng 6 với liều lượng và dung lượng phù hợp. Đây là vấn đề trong thời gian vừa qua cử tri và nhân dân Thủ đô Hà Nội hết sức quan tâm”, bà Hà Thị Nga nêu.

Trong thời gian tới, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân nguyện và Giám sát để tiếp tục tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong thời gian tới.