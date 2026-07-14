Cây cầu có barie bằng tre ở Hưng Yên

TPO - Cầu Đún nối 2 xã Thần Khê và Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) là cây cầu do tư nhân xây dựng và được triển khai thu phí để hoàn vốn trong vòng 30 năm.

Cầu Đún bắc qua sông Tiên Hưng, được xây dựng cách đây khoảng 20 năm.

Theo hồ sơ lưu tại xã Thần Khê, cầu Đún do ông Nguyễn Ngọc Riệc tự bỏ toàn bộ kinh phí xây dựng để thay thế đò ngang, nhằm đảm bảo an toàn cho người và xe qua lại, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

Sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và cấp phép, công trình được xây dựng trong giai đoạn năm 2006 - 2007. Tổng mức đầu tư của công trình là hơn 800 triệu đồng, do Công ty cổ phần Giao thông Thái Bình đảm nhận thi công, xây lắp. Theo thiết kế, cầu Đún là cầu bán cơ giới, chiều dài 63 m, rộng 3,2 m, tải trọng 5 tấn.

Cầu Đún bắc qua sông Tiên Hưng

Khi cầu hoàn thành, đi vào sử dụng, chủ đầu tư được phép thu phí qua cầu để thu hồi vốn. Theo hợp đồng với chính quyền địa phương, thời gian quản lý, khai thác và thu phí không quá 30 năm.

Trên bức tường phía đầu cầu bên xã Thần Khê có dòng chữ màu đỏ ghi: "Cầu Đún, giảm tốc độ, dừng xe, thu phí".

Mức phí qua cầu được áp dụng theo từng loại phương tiện: Xe đạp 1.000 đồng/lượt; xe mô tô 2.000 đồng/lượt; xe lam, máy kéo 5.000 đồng/lượt; ô tô chở khách dưới 12 chỗ ngồi 10.000 đồng/lượt...

Đối với người dân đi lại thường xuyên, chủ đầu tư bán vé tháng với mức 10.000 đồng/tháng đối với xe đạp, 30.000 đồng/tháng đối với xe mô tô...

Người dân khi qua cầu Đún sẽ trả phí trực tiếp cho người gác barie bên xã Thần Khê.

Ghi nhận của PV, mỗi khi qua cầu Đún, người điều khiển xe máy, ô tô sẽ dừng lại để trả phí. Sau khi nhận tiền, người thu vé dùng tay nhấc thanh barie làm từ một đoạn tre khô chắn ngang đầu cầu để cho phương tiện lưu thông qua. Chính vì vậy, nhiều người dân quen gọi đây là "cầu Đún BOT".

Theo nhiều người dân địa phương, từ khi cầu Đún được đưa vào sử dụng, việc đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản giữa đôi bờ sông Tiên Hưng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bởi vậy, việc chủ đầu tư thu phí để hoàn vốn nhiều năm qua vẫn nhận được sự đồng thuận của phần lớn người dân sử dụng cây cầu.

Phí xe máy qua cầu Đún là 2.000 đồng/lượt.

Bà N.T.S (xã Thần Khê) cho biết, bà thường xuyên đi xe máy qua cầu Đún để sang xã Tiên Hưng buôn bán. Nếu không có cây cầu này, từ xã Thần Khê muốn sang bên kia sông phải đi vòng thêm 5-7 km hoặc đi đò, vừa mất thời gian vừa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Mức phí qua cầu cũng không cao, như tôi đi xe máy bình thường là 2.000 đồng/ lượt. Nhưng do đi thường xuyên nên chỉ mất 2.000 đồng cho cả lượt đi và về. Có người quên mang tiền, người thu phí vẫn tạo điều kiện cho qua. Vì vậy, người dân chúng tôi đều ghi nhận công sức của chủ đầu tư và ủng hộ việc thu phí để hoàn vốn.

Tuy nhiên, bây giờ lưu lượng phương tiện ngày càng đông nên vào giờ cao điểm, việc thu phí thủ công đôi khi khiến giao thông qua cầu bị ùn lại. Chúng tôi mong Nhà nước sớm đầu tư một cây cầu mới hoặc có cơ chế hỗ trợ, thỏa thuận với chủ đầu tư để người dân sau này được đi lại thuận tiện hơn, không còn phải dừng lại mua vé mỗi lần qua cầu", bà S. nói.

Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện đi qua cây cầu này.

Liên quan đến cầu Đún, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thần Khê cho biết, đây là cây cầu do tư nhân đầu tư xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền cho phép thu phí hoàn vốn trong thời hạn 30 năm (từ năm 2008 - 2038).

Theo vị lãnh đạo xã, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, lưu lượng người và phương tiện qua khu vực ngày càng tăng, trong khi cầu Đún có quy mô nhỏ nên chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, địa phương mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư một cây cầu mới kết nối giữa hai xã Thần Khê và Tiên Hưng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải, giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.