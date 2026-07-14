Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ ở Khánh Hòa

Chiều 14/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ; ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các ông, bà:

- Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp;

- Trịnh Văn Mơ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh;

- Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính;

- Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng;

- Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh;

- Trần Gia Văn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;

- Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế;

- Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung Quy định số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.