Chung cư cũ ở Hà Nội như 'quả bom nổ chậm'

TPO - Đại biểu nhận định, trong khoảng 10 năm qua, dù Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và xác định các khu chung cư nguy hiểm cần cải tạo, tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ vẫn rất chậm, tỷ lệ thực hiện dưới 10%. "Chúng ta cần rút ra bài học từ sự chậm trễ này", đại biểu HĐND Hà Nội nêu.

Nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa 17 ngày 14/7, đại biểu Trần Thọ Hiển (tổ đại biểu số 20) đánh giá lĩnh vực nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê có vai trò quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Hiển cho rằng công tác cải tạo chung cư cũ vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo ông, trong 10 năm qua, dù Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và xác định các khu chung cư nguy hiểm cần cải tạo, tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ vẫn rất chậm, tỷ lệ thực hiện dưới 10%.

"Qua tiếp xúc cử tri, rất nhiều ý kiến tiếp tục phản ánh vấn đề này. Đây không chỉ là kiến nghị của nhiệm kỳ này mà đã được nêu từ nhiều nhiệm kỳ trước. Chúng ta cần rút ra bài học từ sự chậm trễ này", ông Hiển nói.

Đại biểu Trần Thọ Hiển (tổ đại biểu số 20)

Đại biểu Hiển nhận định, chung cư cũ như là một "quả bom nổ chậm", nhiều ý kiến bày tỏ sự sốt ruột, lo lắng trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của nhiều khu nhà. Theo đại biểu, điều đáng lo ngại là nhiều khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn tiếp tục sinh sống. "Thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp như cắt điện, cắt nước..., tuy nhiên vì điều kiện sinh kế và an sinh xã hội, người dân vẫn bám trụ tại đây. Nếu xảy ra sự cố sẽ để lại hậu quả rất đáng tiếc", ông Hiển nói.

Từ đó, đại biểu Hiển đề nghị, cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ. Việc này vừa giải quyết nhu cầu nhà ở, vừa chỉnh trang diện mạo đô thị.

Theo ông, hiện Hà Nội có khoảng 341 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và 320 dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm triển khai. Thành phố cần tập trung tháo gỡ, đồng thời xử lý dứt điểm các chủ đầu tư chậm triển khai để giải phóng nguồn lực cho các dự án khác. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị đẩy nhanh khởi công 53 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời nghiên cứu tháo gỡ các dự án nhà ở xã hội khác, nhất là 19 dự án nhà ở xã hội tập trung, nhằm tạo nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân và thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ phụ trợ.

Một khu chung cư cũ tại Hà Nội

Đại biểu cũng kiến nghị thành phố nghiên cứu quy hoạch các quỹ đất quy mô lớn để phát triển tập trung nhà ở xã hội, thay vì tiếp tục bố trí xen cài 20% quỹ đất trong từng dự án nhà ở thương mại như hiện nay.

Cũng theo ông Hiển, thành phố đã có quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu và các quy hoạch liên quan, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết, tạo điều kiện để các địa phương và chủ đầu tư triển khai các dự án. Ông cũng bày tỏ đồng tình với chủ trương khơi thông dòng tín dụng, phát huy hiệu quả các gói vay dành cho doanh nghiệp và người dân, qua đó tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án, người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở.

Cần một "lớp năng suất mới" cho nền kinh tế

Về mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đại biểu Vũ Gia Luyện (Tổ đại biểu số 13) cho rằng, Hà Nội không thể chỉ tiếp tục phát triển theo cách làm cũ, mà cần tạo ra một "lớp năng suất mới" cho nền kinh tế, trong đó, khoa học, công nghệ đóng vai trò động lực.

Đại biểu đề xuất thành phố tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Triển khai chương trình "1.000 doanh nghiệp tăng năng suất bằng công nghệ", ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, logistics, thương mại và dịch vụ.

Đối với 30 bài toán lớn của thành phố đã được công bố, đại biểu đề nghị chuyển thành các hợp đồng đặt hàng có kết quả cụ thể, không chia nhỏ thành những bài toán đơn lẻ để dễ nghiệm thu.

"Trong năm 2026, thành phố nên lựa chọn ít nhất 10 bài toán cấp bách như chống ngập, ô nhiễm, an toàn thực phẩm và cải cách thủ tục hành chính để triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát", đại biểu Vũ Gia Luyện nêu.

Về phát triển kinh tế dữ liệu, đại biểu đề xuất trước ngày 31/12/2026, thành phố lựa chọn ít nhất 20 bộ dữ liệu có giá trị cao để cung cấp API chuẩn, được cập nhật thường xuyên và cho phép doanh nghiệp khai thác có kiểm soát, từ đó, hình thành các sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp mới.