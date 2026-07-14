Công an TPHCM cảnh báo 'khẩn' sau vụ lật ca nô làm 15 người tử vong

TPO - Từ vụ lật ca nô chở khách tại vùng biển An Thới (Phú Quốc) khiến 15 người tử vong, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không chủ quan khi tham gia các hành trình trên sông, biển, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Không chủ quan với những hành động tưởng chừng rất nhỏ

Trước vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không chủ quan khi tham gia các hoạt động tham quan, du lịch bằng ca nô, tàu cao tốc và các phương tiện đường thủy.

Loạt ca nô tạm ngưng hoạt động tại cảng An Thới (Phú Quốc) ngày 14/7.

Theo PC07, nhu cầu du lịch biển, đảo ngày càng tăng, đặc biệt trong mùa hè. Tuy nhiên, cùng với những trải nghiệm hấp dẫn là không ít nguy cơ nếu thời tiết diễn biến bất thường hoặc các quy định về an toàn không được tuân thủ nghiêm túc. Chỉ một phút lơ là, xem nhẹ hướng dẫn an toàn cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục.

Lực lượng chức năng cho biết trên thực tế vẫn còn nhiều hành khách có tâm lý chủ quan như không mặc áo phao đúng quy định, tự ý tháo áo phao khi phương tiện đang di chuyển, đứng dậy chụp ảnh, di chuyển trên ca nô hoặc không chú ý lắng nghe hướng dẫn của thuyền trưởng, thuyền viên...

Những hành động tưởng chừng đơn giản này lại có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra sự cố bất ngờ.

7 khuyến cáo để bảo đảm an toàn trên đường thủy

Để bảo đảm an toàn khi đi tàu, ca nô trên sông, hồ và biển, Công an TPHCM đưa ra 7 khuyến cáo với người dân và du khách.

Theo đó, chỉ lựa chọn các phương tiện đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn; Luôn mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh đúng cách trong suốt hành trình; tuyệt đối không tự ý tháo áo phao khi phương tiện đang chạy.

Theo dõi dự báo thời tiết, không tham gia hành trình khi có cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm; Tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của thuyền trưởng và thuyền viên; không chen lấn, tập trung đông người về một phía hoặc tự ý thay đổi vị trí trên phương tiện.

Công an TPHCM phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống cháy nổ đến tàu thuyền.

Không đưa tay, chân hoặc người ra ngoài thành phương tiện; đồng thời chú ý giám sát trẻ em và người cao tuổi trong suốt chuyến đi. Nếu phát hiện phương tiện có dấu hiệu mất an toàn hoặc chở quá số người quy định, cần từ chối lên phương tiện và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc đơn vị quản lý. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần giữ bình tĩnh, bám vào phương tiện hoặc vật nổi, phát tín hiệu để lực lượng cứu nạn dễ phát hiện; tuyệt đối không hoảng loạn hoặc bơi tách khỏi khu vực cứu hộ nếu không thực sự cần thiết.

Doanh nghiệp vận tải phải đặt an toàn lên hàng đầu

Bên cạnh trách nhiệm của hành khách, PC07 cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy, chủ phương tiện và người điều khiển thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện; trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và các thiết bị cứu nạn, cứu hộ.

Trước khi xuất bến, thuyền trưởng và thuyền viên cần phổ biến quy trình bảo đảm an toàn, hướng dẫn hành khách sử dụng các trang thiết bị cứu sinh, đồng thời tuyệt đối không đưa phương tiện vào hoạt động khi điều kiện thời tiết không bảo đảm hoặc phương tiện không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

Theo Công an TPHCM, an toàn giao thông đường thủy không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay người điều khiển phương tiện mà còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi hành khách. Một chiếc áo phao được mặc đúng cách, vài phút lắng nghe hướng dẫn an toàn hay quyết định từ chối lên phương tiện khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn đều có thể góp phần bảo vệ tính mạng của chính mình và những người xung quanh.

Khi xảy ra cháy, nổ, sự cố hoặc tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ, người dân cần bình tĩnh xử lý và gọi ngay 114 để được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời.