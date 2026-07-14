Đến từng nhà, gỡ vướng về thu hồi mặt bằng Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Lãnh đạo UBND phường Đông Hòa đến từng hộ dân đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về tái định cư, vận động bàn giao mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM trước ngày 30/7.

Ngày 14/7, đoàn công tác UBND phường Đông Hòa do ông Nguyễn Văn Yêm - Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn, đã đến làm việc trực tiếp với các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải tỏa để thực hiện các hạng mục thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Lãnh đạo phường Đông Hòa trực tiếp đối thoại, lắng nghe những vướng mắc của người dân liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư.

Tại nhà mỗi hộ dân, đoàn công tác thông tin về chủ trương thu hồi đất, tiến độ triển khai dự án và ý nghĩa của việc sớm bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm kế hoạch thi công các công trình.

Song song với công tác tuyên truyền, lãnh đạo địa phương dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình, nhất là những khó khăn liên quan đến nghĩa vụ tài chính, thuế khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nền tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Nguyễn Văn Yêm cùng đoàn công tác đến từng hộ dân vận động bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Đại học Quốc gia TPHCM.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, ông Nguyễn Văn Yêm trực tiếp giải thích, làm rõ các quy định và trao đổi phương án tháo gỡ, giúp người dân yên tâm thực hiện việc di dời, bàn giao mặt bằng.

Theo UBND phường Đông Hòa, dự án xây dựng các hạng mục thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 38 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, phần lớn các hộ đã chấp hành bàn giao mặt bằng, chỉ còn một số trường hợp đang tiếp tục được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc nhằm hoàn tất việc bàn giao trước ngày 30/7 theo kế hoạch.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là cơ sở quan trọng để Đại học Quốc gia TPHCM triển khai các công trình theo đúng tiến độ đề ra.

UBND phường Đông Hòa cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch.

Đại học Quốc gia TPHCM có quy mô hơn 643 ha, là một trong những dự án giáo dục đại học trọng điểm của cả nước.

Đại học Quốc gia TPHCM là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực giáo dục đại học, được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Toàn dự án có quy mô 643,7 ha, trong đó khoảng 121,7 ha thuộc phường Linh Xuân và khoảng 522 ha thuộc phường Đông Hòa.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng không gian đại học đồng bộ với hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước, hạ tầng giao thông nội khu và các tuyến kết nối với trung tâm TPHCM.

Dự án cũng sẽ được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.