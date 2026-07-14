20 cô gái ở Hà Nội tham gia Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hà Nội tiếp tục là địa phương có lực lượng thí sinh hùng hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều gương mặt gây chú ý nhờ học vấn ấn tượng, khả năng ngoại ngữ cùng những dự án cộng đồng, được kỳ vọng trở thành ứng viên sáng giá.
Bùi Minh Phương là một trong những thí sinh có hồ sơ học vấn nổi bật của Hà Nội. Người đẹp cao 1,7 m, là sinh viên năm cuối Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE). Cô từng là Đại sứ Học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt IELTS 8.0, sở hữu điểm A*A*A* chương trình Cambridge A Level và là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022. Minh Phương cũng từng thực tập tại các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế và tham gia nhiều dự án xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao. Người đẹp cho biết đến với Hoa hậu Việt Nam để thử thách bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực, kết nối cộng đồng.
Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, cao 1,68 m. Người đẹp có bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng. Tân cử nhân Đại học Ngoại thương tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và loại Giỏi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Cô đạt IELTS 7.5 từ khi học lớp 11, từng đoạt giải học sinh giỏi Ngữ văn, Á quân TEDxFTUHanoi và giành các danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái, Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023. Diệu Anh chia sẻ việc góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam là giấc mơ nhiều năm, đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, hội nhập.
Văn Hà Phương Nhi sinh năm 2000, là du học sinh trở về sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia. Cô cao 1,72 m, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng quốc tế của Blue Mountains International Hotel Management School. Thành thạo tiếng Anh và yêu thích ca hát, Phương Nhi cho biết Hoa hậu Việt Nam là thử thách mới sau hành trình tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài. Cô mong muốn truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá năng lực bản thân và tự tin hội nhập quốc tế.
Trần Phương Nhi sinh năm 2003, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Marketing và Quản trị kinh doanh tại Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh). Người đẹp cao 1,69 m có năng khiếu ca hát và nhảy múa. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ được đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Theo Phương Nhi, cuộc thi là ước mơ đã theo cô từ nhỏ và là nơi để cô kể câu chuyện của mình bằng sự chân thành cùng khát vọng không ngừng học hỏi.
Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, sở hữu chiều cao nổi bật 1,76 m và đang theo học song song tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn. Đam mê trình diễn từ nhỏ, cô có kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều chương trình thời trang, đồng thời có năng khiếu múa dân gian đương đại, nhảy hiện đại, ca hát và trình diễn catwalk. Bảo My cho biết cô đến với Hoa hậu Việt Nam để rèn luyện bản thân trong một môi trường giàu tính cạnh tranh, tiếp tục hoàn thiện tri thức và lan tỏa những giá trị tích cực.
Vũ Minh Anh sinh năm 2005, sinh viên năm ba ngành Ngân hàng của Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, hiện là Hoa khôi của trường. Cao 1,67 m, Minh Anh mong muốn chứng minh hình ảnh cô gái trẻ vừa có tư duy logic của sinh viên kinh tế, vừa tự tin và bản lĩnh sau khi bước ra từ các cuộc thi nhan sắc. Với cô, Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Dương Vân Anh sinh năm 2001, đang theo học ngành Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội. Người đẹp cao 1,7 m từng giành danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Tài hoa Duyên dáng Dược. Cô mong muốn mang kiến thức chuyên môn cùng tinh thần trách nhiệm của một sinh viên ngành y đến với Hoa hậu Việt Nam, lan tỏa nhận thức về sức khỏe cộng đồng và lối sống tích cực.
Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2005, cao 1,75 m, là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô chia sẻ mong muốn có những trải nghiệm đáng nhớ tại cuộc thi, đồng thời tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng để lan tỏa những điều tốt đẹp đến giới trẻ.
Lê Thị Nga sinh năm 2004, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sở hữu chiều cao 1,72 m. Người đẹp có năng khiếu hát và múa, cho rằng Hoa hậu Việt Nam là môi trường giúp rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp cũng như phát triển bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.
Nguyễn Lan Phương sinh năm 2005, sinh viên Đại học Ngoại thương, ngành Kinh tế đối ngoại. Cô đến với Hoa hậu Việt Nam bằng mong muốn chứng minh rằng những cô gái bình thường vẫn có thể tạo nên những giá trị tích cực nếu dám theo đuổi ước mơ và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục tiểu học, cao 1,71 m. Từ nhỏ cô đã ấp ủ giấc mơ trở thành hoa hậu. Sau nhiều năm trau dồi kỹ năng, Yến Trang quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam để hiện thực hóa ước mơ và thể hiện hình ảnh cô gái trẻ năng động, tự tin, bản lĩnh.
Đặng Thị Ngọc Lan sinh năm 2007, sinh viên Học viện Ngân hàng, cao 1,73 m, từng tự ti vì chiều cao nổi bật. Chính những mặc cảm đó trở thành động lực để cô rèn luyện bản thân, học cách yêu chính mình và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Đến với Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Lan mong muốn viết nên một thanh xuân đáng nhớ bằng sự nỗ lực và tinh thần không ngại thử thách.
Nguyễn Vũ Hoàng Anh sinh năm 2007, cao 1,68 m, sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý. Có năng khiếu ca hát, cô mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của trí tuệ, lòng nhân ái và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua cuộc thi.
Nguyễn Khánh Hoa sinh năm 2006, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin, yêu thích thuyết trình và diễn kịch. Người đẹp cho biết Hoa hậu Việt Nam là nơi để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân, cống hiến cho cộng đồng và lan tỏa những giá trị chân - thiện - mỹ.
Nguyễn Linh Chi sinh năm 2006, sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Linh Chi mong muốn trở thành cầu nối quảng bá văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời truyền tải hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, giàu tri thức.
Lê Diệu Quỳnh sinh năm 2000, theo học ngành Tiếng Anh thương mại tại Đại học Công nghiệp Việt Trì, có năng khiếu múa lụa. Người đẹp mong muốn xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin, giàu tri thức nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Với cô, vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bằng sự tử tế và những đóng góp cho cộng đồng.
Hoàng Thị Thủy sinh năm 2003, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế số của Đại học Thủy lợi, cho biết bản thân từng là cô gái khá rụt rè. Sau nhiều lần thử sức với vai trò diễn giả, truyền thông và hoạt động cộng đồng, cô nhận ra điều đáng sợ nhất không phải thất bại mà là chưa từng dám bắt đầu. Hoa hậu Việt Nam là hành trình để cô tiếp tục trưởng thành và truyền cảm hứng cho người trẻ dám thay đổi.
Nguyễn Thị Diệp Chi sinh năm 2007, sinh viên năm nhất ngành Dược của Cao đẳng Y tế Hà Đông. Cô sáng lập nhóm thiện nguyện duy trì những suất "Cơm 0 đồng" dành cho người vô gia cư tại Hà Nội. Cô tin rằng một dược sĩ tương lai không chỉ chữa lành bằng chuyên môn mà còn bằng những hành động nhân ái thiết thực.
Vũ Thị Hằng Nga sinh năm 2005, cao 1,74 m, chia sẻ việc tham gia Hoa hậu Việt Nam để vượt qua sự tự ti và giới hạn của chính mình. Cô mong muốn truyền đi thông điệp rằng sự chân thành, lòng biết ơn và tinh thần dám thay đổi sẽ giúp người trẻ chạm tới ước mơ.
Đoàn Thị Lan sinh năm 2001 tốt nghiệp ngành Quản trị du lịch và khách sạn của Đại học Điện lực, hiện là mẫu ảnh tự do. Người đẹp mong muốn tìm kiếm môi trường mới để khẳng định bản thân, đồng thời có thêm cơ hội thực hiện các dự án thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em vùng cao và những hoàn cảnh khó khăn.