20 cô gái ở Hà Nội tham gia Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hà Nội tiếp tục là địa phương có lực lượng thí sinh hùng hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều gương mặt gây chú ý nhờ học vấn ấn tượng, khả năng ngoại ngữ cùng những dự án cộng đồng, được kỳ vọng trở thành ứng viên sáng giá.