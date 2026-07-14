Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 học cùng lúc hai đại học

TPO - Phần lớn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đều đến từ các đại học danh tiếng trên cả nước, trong đó có những thí sinh đang theo học cùng lúc hai trường.