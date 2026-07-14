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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 học cùng lúc hai đại học

Duy Nam

TPO - Phần lớn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đều đến từ các đại học danh tiếng trên cả nước, trong đó có những thí sinh đang theo học cùng lúc hai trường.

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Đại học Ngoại thương vốn được xem là cái nôi của các cuộc thi sắc đẹp, với nhiều người đẹp từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Trong số các hồ sơ gửi về cho ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026, có 5 thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương. Trong đó, Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1,76 m đang theo học cùng lúc tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn. “Tôi chọn học song song tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn vì mong muốn nuôi dưỡng hai giá trị đó là tư duy kinh tế nhạy bén để lập nghiệp, và sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc với con người trong xã hội. Đó là những viên gạch đầu tiên tôi tự tay đặt cho mình với ước mơ trở thành một nữ doanh nhân, một nhà quản trị có thể tạo ra những giá trị cho cộng đồng”, Bảo My chia sẻ với Tiền Phong.
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Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Bảo My mong muốn được lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn. “Tôi là sinh viên được nuôi dưỡng bởi tri thức của hai giảng đường và một trái tim luôn khao khát được cống hiến. Tôi hiểu rằng nhan sắc rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, tri thức là bệ phóng cho chúng ta, nhưng chính sự chân thành và lòng nhân ái mới là thứ ở lại lâu nhất”, cô chia sẻ.
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Bảo My cho biết cô từng có cơ hội trình diễn cùng Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy trên sàn diễn thời trang. “Hành trình nỗ lực bền bỉ, thầm lặng và sự chuyển mình rực rỡ của chị Thanh Thủy, từ một cô gái dịu dàng bước ra từ Hoa hậu Việt Nam đến chiếc vương miện quốc tế chính là tấm gương soi cho những ước mơ còn chập chững của tôi”, cô nói.
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Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, là sinh viên năm hai Khoa Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - rạng rỡ ở nhan sắc và sâu sắc trong trí tuệ. Phương Nghi có khả năng múa kết hợp chơi đàn piano.
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Nguyễn Duệ Đan sinh năm 2005, đến từ Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn cống hiến sự nhiệt huyết, sức trẻ và được học hỏi, hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, trí tuệ, độc lập, dịu dàng và giàu lòng nhân hậu.
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Đinh Diệu Anh, sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp hai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại loại xuất sắc và Kinh tế Đối ngoại loại giỏi tại Đại học Ngoại thương. Trong quá trình học tập, 12 năm liền cô đạt danh hiệu học sinh giỏi/xuất sắc, đạt IELTS 7.5 năm lớp 11, từng đạt giải Học sinh giỏi Ngữ văn và Á quân TEDxFTU Hanoi. Diệu Anh từng đạt danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023. Cô cũng vinh dự đại diện sinh viên nhà trường tiếp đón Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm Việt Nam.
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Nguyễn Lan Phương, sinh năm 2005, sinh viên năm ba Khoa Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Lan Phương cho biết cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ để thử thách bản thân mà còn để chứng minh rằng một cô gái bình thường cũng có thể tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng nếu dám ước mơ. “Tôi yêu thích việc học hỏi, khám phá những điều mới và tin rằng sự trưởng thành đến từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi sống chân thành, trách nhiệm và luôn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh”, cô chia sẻ.
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Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có 5 thí sinh góp mặt ở Hoa hậu Việt Nam 2026. Nguyễn Phương Hoa, sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng, sinh viên năm ba ngành Quản trị Kinh doanh và Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô luôn tự hào về những giá trị truyền thống, đồng thời không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân trong môi trường hiện đại và hội nhập. "Tôi tin rằng, mỗi người phụ nữ đều là một miền hương sắc riêng biệt và tôi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 để khám phá, hoàn thiện, cũng như lan tỏa miền hương sắc của chính mình", cô chia sẻ.
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Nguyễn Hà My sinh năm 2003, đến từ Quảng Ninh, đã tốt nghiệp ngành Kinh doanh và Marketing tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà My cho biết cô là người năng động, luôn yêu thích việc khám phá những trải nghiệm mới. Sở thích của cô là ca hát, tham gia các hoạt động tập thể và các chương trình hướng đến cộng đồng. “Tôi không ngại thử thách bản thân trước những điều mới mẻ bởi tôi tin rằng chính những thử thách sẽ giúp mình khám phá được những khả năng tiềm ẩn của bản thân”, cô nói.
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Bùi Mai Linh, Ngô Mai Phương, Đinh Ngọc Châu là ba thí sinh đến từ Hải Phòng và cùng đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong khi Bùi Mai Linh là sinh viên năm hai ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường thì Ngô Mai Phương đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Đinh Ngọc Châu đã tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh.
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Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng có 5 thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2004, cao 1,75 m, đến từ Hà Nội, sinh viên năm tư khoa Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. “Tôi mong muốn mình sẽ có trải nghiệm thú vị và ý nghĩa tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đồng thời có những hoạt động lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng”, Uyên Nhi chia sẻ.
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Hà Thị Phương Thảo, sinh năm 2002, đến từ Hưng Yên, đã tốt nghiệp khoa Xuất bản điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phương Thảo cho biết cô nhiều lần định đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng không tham dự vì nhiều lý do khác nhau. “Đến với Hoa Hậu Việt Nam 2026, tôi đem theo toàn bộ sự quyết tâm của mình bởi không muốn nuối tiếc về những điều đã không dám thực hiện khi còn trẻ”, cô nói. Người đẹp mong muốn mang đến hình ảnh cô gái Việt Nam đằm thắm, tự tin, hiện đại và đầy bản lĩnh trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Đặng Thị Phương Thảo, sinh năm 2004, đến từ Hà Tĩnh, sinh viên năm tư Khoa Quan hệ chính trị & Truyền thông quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phương Thảo bày tỏ mong muốn được thử thách bản thân trong một môi trường chuyên nghiệp như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nơi cô có cơ hội học hỏi, rèn luyện sự bản lĩnh, tự tin để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. “Trong những năm tháng sinh viên, bên cạnh việc học tập, tôi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hành trình ý nghĩa nhất tôi từng tham gia là dự án Em xuống núi dành cho các em nhỏ vùng cao Mù Cang Chải”, cô chia sẻ.
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Nguyễn Minh Hiền, sinh năm 2006, đến từ Nghệ An, sinh viên năm hai khoa Báo phát thanh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Minh Hiền cho rằng việc theo học ngành báo chí giúp cô có cơ hội quan sát cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời học được sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng. “Đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là quyết định xuất phát từ mong muốn được trải nghiệm, trưởng thành và không bỏ lỡ những cơ hội đáng giá của tuổi trẻ. Dù đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp, tôi vẫn muốn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những khả năng mới của bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng”, cô nói.
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Lê Thị Nga sinh năm 2004, đến từ Vĩnh Phúc, sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. “Là một sinh viên, tôi mong muốn tham gia cuộc thi để tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và đại diện cho hình ảnh của thế hệ trẻ năng động và trách nhiệm. Tôi tin rằng vẻ đẹp đích thực là sự hòa quyện giữa trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái’, cô chia sẻ.
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Học viện Hàng không Việt Nam có ba nữ sinh góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Võ Ngọc Yến Nhi sinh năm 2006, đến từ Lâm Đồng, sinh viên năm hai khoa Kinh doanh Quốc tế tại Học viện Hàng không Việt Nam. “Với sự nghiêm túc trong việc hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, trình diễn mỗi ngày, tôi mong muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một cô gái thế hệ mới: độc lập, bản lĩnh và luôn mang trong mình sứ mệnh sẻ chia với những mảnh đời xung quanh”, cô chia sẻ.
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Nguyễn Phương Nghi, sinh năm 2005, đến từ TPHCM, sinh viên năm tư khoa Ngôn ngữ Anh tại Học viện Hàng không Việt Nam. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi cho biết cô không tìm kiếm sự nổi bật. “Tôi đến cùng với câu chuyện của chính mình và luôn gìn giữ sự khiêm tốn, không ngừng học hỏi để có thể hoàn thiện bản thân”, cô nói.
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Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, sinh năm 2006, đến từ Huế, sinh viên năm ba chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn, Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam. Thảo Nguyên từng tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 và vào top 10. “Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi khát khao chứng minh người con gái xứ Huế không chỉ e ấp mà hoàn toàn có thể mang trí tuệ và lòng nhân ái Việt Nam cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình”, cô nói.
Duy Nam
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