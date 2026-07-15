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Chính phủ đề xuất mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông

Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Luật lần đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông nhằm tăng cường liên kết, tập trung nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xuất bản.

Tạo cơ chế quản lý, giám sát trên môi trường mạng

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 15/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Nêu tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, dự thảo Luật xác định xuất bản không chỉ là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng mà còn là ngành kinh tế - công nghệ, bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, hạ tầng tri thức quốc gia, công cụ chủ đạo của giáo dục, đào tạo và phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

“Đây là cơ sở để xây dựng các chính sách phát triển xuất bản trong giai đoạn mới”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.

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Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đổi mới quản lý Nhà nước theo hướng tăng cường quản lý bằng dữ liệu, công nghệ số và hậu kiểm; đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển xuất bản, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa đọc và huy động nguồn lực xã hội.

Cũng theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, lần đầu tiên Luật bổ sung tương đối đầy đủ các quy định về dữ liệu chuyên ngành xuất bản, nền tảng số, dịch vụ trung gian phát hành, xuất bản điện tử, trí tuệ nhân tạo và cơ chế quản lý, giám sát trên môi trường mạng, tạo nền tảng cho hệ sinh thái xuất bản số.

Đáng chú ý, dự thảo Luật đã mở rộng phạm vi hoạt động của nhà xuất bản, cho phép tham gia tổ hợp, tập đoàn xuất bản - truyền thông; đồng thời đổi mới các quy định về quản trị và nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với đó, dự thảo Luật lần đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông nhằm tăng cường liên kết, tập trung nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xuất bản.

Tạo hành lang pháp lý để hình thành các tập đoàn xuất bản

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với việc sửa đổi các quy định nhằm đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành việc cho phép UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước về văn hóa được thành lập nhà xuất bản.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Thường trực Ủy ban cho rằng, việc bổ sung quy định về mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng quy định về mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông tại dự thảo Luật để phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

Điều này góp phần bảo đảm tính khả thi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban cũng nhận thấy, việc bổ sung quy định về hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng là cần thiết, bao quát đầy đủ hơn các hình thức sáng tạo, phổ biến các nội dung số có tính chất tương tự xuất bản phẩm.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, việc quản lý các nội dung, sản phẩm thông tin trên không gian mạng đang được điều chỉnh ở nhiều quy định có liên quan. Do vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, hồ sơ dự án Luật cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội. Các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp diễn ra vào tháng 8 tới đây.

Dự thảo Luật quy định: Tập đoàn xuất bản - truyền thông là nhóm công ty, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác, trong đó công ty mẹ là nhà xuất bản.

Luân Dũng
#xuất bản #truyền thông #tập đoàn #pháp luật #nội dung số #chính sách

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