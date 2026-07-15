Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các thương binh, bệnh binh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Được thành lập từ năm 1965, hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các thương binh, bệnh binh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xúc động trở lại thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các thương binh, bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ noi theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

Thông tin về tình hình phát triển đất nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định, tạo khí thế mới trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công. Cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước..., Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Tri ân không thể chỉ dừng ở một bó hoa, một phần quà hay cuộc thăm hỏi. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc; trong mái nhà an toàn, phác đồ điều trị phù hợp, cuộc cấp cứu kịp thời; trong cơ hội học tập, việc làm của con cháu người có công; trong thái độ lắng nghe và giải quyết công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm; phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh, bệnh binh, giúp gia đình ổn định cuộc sống, con cháu trưởng thành, lập nghiệp và tiếp nối truyền thống cha ông.

Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng chăm sóc; xác định đây là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ; ưu tiên nơi ở, bệnh xá, cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mỗi thương binh, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe được theo dõi liên tục, có phương án chăm sóc phù hợp với thương tật, bệnh nền và tuổi tác. Trung tâm phải phối hợp thông suốt với các bệnh viện tuyến trên để khám chuyên khoa, hội chẩn, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời; tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị; đặc biệt quan tâm đội ngũ trực tiếp chăm sóc; định mức nhân lực, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và điều kiện làm việc phải phù hợp với tính chất đặc thù.

Các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tỉnh Bắc Ninh cần chủ động hỗ trợ về y tế, hạ tầng, môi trường sống và giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong quá trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương, cần quan tâm xứng đáng các thiết chế chăm sóc người có công, để sự phát triển hiện đại luôn có chiều sâu văn hóa và nghĩa tình. Cùng với chăm sóc vật chất, cần quan tâm đời sống tinh thần, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh được gặp gỡ gia đình, đồng đội; lưu giữ lời kể, ký ức, kỷ vật của các thương binh, bệnh binh như một phần di sản lịch sử; tổ chức cho thế hệ trẻ đến thăm, lắng nghe những câu chuyện thật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm và tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.