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Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lạng Sơn

Trọng Đảng

TPO - Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lạng Sơn; thăm, tặng quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức và các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn sáng sớm 15/7. (Ảnh: TTXVN)

Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn được xây dựng từ năm 1980, tại khối Hoàng Tân, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Đây là nơi an nghỉ của 488 Anh hùng liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang, 81 mộ có đầy đủ thông tin, 245 mộ có một phần thông tin và 61 mộ chưa xác định được thông tin.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà ông Vy Văn Nước (sinh năm 1948), thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%, hiện sinh sống tại khối 8, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Trọng Đảng
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Tỉnh Lạng Sơn #Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn #Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương #Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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