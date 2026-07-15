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Thế giới

Hàng trăm máy bay không người lái tiến về Mátxcơva, Nga căng mình đối phó

Minh Hạnh

TPO - Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin cho biết, 340 máy bay không người lái của Ukraine đã áp sát khu vực xung quanh thủ đô của Nga trong vòng 24 giờ qua, nhưng hầu hết đã bị các đơn vị phòng không bắn hạ.

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(Ảnh: Tass)

"Tổng cộng 340 máy bay không người lái đã được phát hiện hướng đến vùng Mátxcơva trong ngày qua. Hệ thống phòng không đã bắn hạ hầu hết chúng ở khoảng cách xa. Còn hơn 50 chiếc bị phá hủy gần Mátxcơva", ông Sobyanin viết trên nền tảng mạng xã hội Max.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Thời gian gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Nga, chủ yếu liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ.

Để đáp trả, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong những tuần gần đây.

Quân đội Ukraine hôm 14/7 cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu phức hợp hóa dầu Salavat ở dãy Ural và nhà máy lọc dầu Afipsky ở miền nam nước Nga. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã góp phần gây ra tình trạng thiếu xăng trên khắp nước Nga.

Nga đã phóng một loạt máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào Kiev sáng sớm 14/7, cuộc tấn công thứ năm vào thủ đô của Ukraine trong tháng này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc tấn công đã làm hư hại 16 địa điểm ở thủ đô, trong khi các quan chức thành phố báo cáo một số vụ cháy trên khắp các quận.

Minh Hạnh
Reuters
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