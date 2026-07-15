Nga ngăn chặn Ukraine tấn công doanh nghiệp quốc phòng

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm tấn công một trong những doanh nghiệp quốc phòng chiến lược hàng đầu ở vùng Mátxcơva bằng 35 máy bay không người lái mang chất nổ.

Theo RT, các nhân viên FSB đã thu thập được thông tin tình báo hồi đầu năm nay về kế hoạch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm đưa hàng chục máy bay không người lái vào Nga qua Slovakia, Ba Lan và Belarus với sự hỗ trợ từ các nước phương Tây ủng hộ Ukraine.

Hoạt động của đường dây này đã bị các cơ quan an ninh Nga theo dõi chặt chẽ.

Theo đó, các máy bay không người lái được giấu bên trong lô hàng gạch men Tây Ban Nha và chuyển đến một nhà kho ở vùng Mátxcơva. Cơ sở này, nằm không xa mục tiêu dự định, được một người đàn ông địa phương do SBU tuyển dụng thuê lại.

Hai đồng phạm khác, đều là công dân Moldova, đã giúp việc cải tạo nhà kho thành địa điểm phóng máy bay không người lái, trong khi các điệp viên Ukraine theo dõi và trực tiếp chỉ đạo.

Các máy bay không người lái được trang bị mô-đun điều khiển chống chiến tranh điện tử do Canada sản xuất, và mang theo các khối thuốc nổ dẻo C4 do Mỹ sản xuất, tương đương khoảng 4kg TNT.

Theo FSB, kế hoạch này đã được “sự hỗ trợ” từ các cơ quan an ninh của một số quốc gia châu Âu.

Đoạn phim do FSB công bố cho thấy các nhân viên an ninh Nga đột kích nhà kho và phá hủy các máy bay không người lái ngay trước khi chúng được phóng vào mục tiêu.

(Nguồn: RT)

Các nhân viên an ninh Nga đã bắt giữ nghi phạm chính, người đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang cố gắng liên lạc với một “nhóm sơ tán” được cho là sẽ giúp anh ta đến Ukraine. Trong khi đó, đồng phạm thuê nhà kho đã chống cự và thiệt mạng trong cuộc đấu súng với nhân viên an ninh.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.