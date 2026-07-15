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Người lính

Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện, cầu của Iran vào tuần tới?

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ mở rộng các cuộc tấn công sang hệ thống điện và cầu của Iran trong tuần tới nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.

"Chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào đêm ngày mai. Chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào đêm ngày kia, và rồi tuần sau tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa đối với họ, bởi vì tuần sau sẽ đến lượt các nhà máy điện. Tuần sau sẽ đến lượt các cây cầu. Chúng ta sẽ phá hủy tất cả các nhà máy điện của họ. Chúng ta sẽ phá hủy tất cả các cây cầu của họ trừ khi họ ngồi vào bàn đàm phán", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra cảnh báo nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Trong nhiều lần phát biểu trước đây, ông cũng từng sử dụng những tuyên bố cứng rắn như một phần trong chiến lược gây sức ép đối với Tehran.

Theo phía Mỹ, các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra, song Washington khẳng định tiến trình này khó có thể đạt kết quả khi Iran tiếp tục hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng cho biết các cuộc không kích nhằm vào Iran đã kéo dài bốn ngày liên tiếp kể từ khi bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đổ vỡ, và sẽ tiếp tục cho đến khi ông quyết định dừng lại.

Khi được hỏi về khả năng triển khai bộ binh tới Iran, Tổng thống Mỹ không loại trừ kịch bản này nhưng cho biết đó không phải lựa chọn ông mong muốn.

"Đôi khi cần một chiến dịch trên bộ, nhưng chúng tôi có những người khác sẽ thực hiện chiến dịch trên bộ thay cho chúng tôi", Tổng thống Trump nói song không nêu rõ quốc gia nào có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran khi đưa ra cảnh báo, nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt được một thỏa thuận với Washington.

"Tốt hơn hết là nên đạt được thỏa thuận. Nếu không, sẽ chẳng còn gì cả", ông Trump nói với Fox News.

Theo ông, thông điệp này đã được phía Mỹ chuyển tới Iran trong cuộc liên lạc gần đây nhất giữa các đại diện của hai bên.

Khi được hỏi liệu Iran có chấp nhận đạt thỏa thuận hay không, ông Trump trả lời: "Họ nên làm như vậy. Tôi không biết liệu họ có làm hay không".

Mỹ đóng băng 130 triệu USD tiền điện tử liên quan đến Iran

Theo một nguồn thạo tin, chính quyền Tổng thống Trump đã đóng băng hơn 130 triệu USD tài sản tiền điện tử được cho là có liên hệ với Iran.

Động thái này diễn ra sau khi bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột sụp đổ. Trong những ngày gần đây, Mỹ liên tiếp áp đặt các gói trừng phạt mới và mở rộng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/7 đã đưa nhiều ví điện tử bị cho là có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran vào danh sách trừng phạt, đồng thời áp lệnh phong tỏa tài sản. Cơ quan này cũng trừng phạt hơn 50 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tham gia mạng lưới giúp Iran né tránh các biện pháp cấm vận.

Trước đó, hồi tháng 4, Washington cũng từng đóng băng khoảng 344 triệu USD tiền điện tử bị cho là có liên quan đến Iran.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #tấn công #đàm phán #trừng phạt #hạ tầng #tài chính #xung đột #Trung Đông

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