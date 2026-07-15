Mỹ tái phong toả các cảng biển của Iran

TPO - Quân đội Mỹ mở thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trước khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của nước này. Trong khi đó, Tehran tuyên bố không còn nghĩa vụ thực hiện bản ghi nhớ với Washington, đồng thời khẳng định sẽ không bị ép quay lại bàn đàm phán bằng sức ép quân sự.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran vào lúc 15h (giờ miền Đông nước Mỹ, khoảng 22h30 giờ Iran, ngày 14/7), trước khi chính thức tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân.

Phạm vi cũng như mức độ thiệt hại của các đợt không kích chưa được phía Mỹ công bố.

Ảnh: CENTCOM

Trong một tuyên bố mới, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết: "Lực lượng Mỹ đã nối lại cuộc phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng cũng như khu vực ven biển của Iran. Hiện có hơn 20 tàu chiến của Hải quân Mỹ và hàng trăm máy bay quân sự đang hoạt động trên khắp Trung Đông. Lực lượng Mỹ vẫn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu".

Cuộc phong tỏa tái diễn một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ khôi phục lại lệnh phong tỏa và Mỹ sẽ đóng vai trò là "người bảo hộ" eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết đã ghi nhận ba tiếng nổ tại khu vực phía đông thành phố cảng Bandar Abbas, nằm bên bờ eo biển Hormuz.

IRNA không xác nhận nguyên nhân các vụ nổ, song thông tin được đưa ra khi quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành một loạt các cuộc không kích khác nhằm vào Iran trước khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân.

Hôm thứ Hai (13/7), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nhằm bù đắp chi phí "đảm bảo an ninh". Nhưng đến thứ Ba (14/7), ông lại đảo ngược quyết định, cho biết sẽ không triển khai kế hoạch này mà thay vào đó các quốc gia Trung Đông sẽ ký kết thỏa thuận đầu tư và thương mại với Mỹ.

Iran tuyên bố "không có nghĩa vụ" phải tuân thủ thỏa thuận với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố, Tehran không còn bị ràng buộc bởi bản ghi nhớ Islamabad gồm 14 điểm được hai bên đạt được hồi tháng trước.

Theo ông Gharibabadi, nội dung cốt lõi của thỏa thuận là chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự chống Iran trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li-băng. Tuy nhiên, khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, không còn bất kỳ nghĩa vụ nào theo bản ghi nhớ Islamabad còn hiệu lực đối với cả Mỹ lẫn Iran.

"Hiện tại không còn nghĩa vụ nào theo bản ghi nhớ Islamabad còn hiệu lực đối với Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran", Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Truyền hình Iran IRIB.

Quan chức Iran cũng bác bỏ kỳ vọng Tehran phải tiếp tục thực hiện các cam kết như mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải, gọi đây là yêu cầu "phi lý và vô căn cứ".

Ông nhấn mạnh Iran sẽ không chủ động đề nghị nối lại đàm phán với Washington và cho rằng Mỹ đã sai lầm nếu tin rằng sức ép quân sự có thể buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

"Nếu Mỹ tin rằng bằng cách gia tăng áp lực và các hành động quân sự nhằm vào Iran, họ có thể buộc Cộng hòa Hồi giáo phải yêu cầu đàm phán, thì họ đã nhầm lẫn nghiêm trọng", ông nói.