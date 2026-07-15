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Người lính

Iran tập kích loạt căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait để đáp trả cuộc không kích của Mỹ.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, quân đội Iran cho biết đã tấn công căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, một cơ sở được quân đội Mỹ sử dụng. Tehran nói các máy bay không người lái đã nhắm vào khu vực triển khai tiêm kích F/A-18, khu doanh trại binh sĩ và một kho thiết bị quân sự.

Trong tuyên bố được IRNA đăng tải, quân đội Iran khẳng định: "Các chiến dịch này sẽ tiếp tục cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng".

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Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thông báo đã phát động đợt tấn công thứ ba của Chiến dịch Nasr-2, nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa việc Washington nối lại các cuộc tấn công vào các vị trí quân sự ven biển của Iran.

Theo IRGC, chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của lực lượng hải quân và không quân, sử dụng cả tên lửa và máy bay không người lái.

Tehran tuyên bố các đòn tấn công đã đánh trúng căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain, phá hủy một số kho chứa vũ khí và phụ tùng dành cho tàu chiến và máy bay của Mỹ.

IRGC cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào khu vực triển khai máy bay không người lái MQ-9 tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, khiến một số UAV bị phá hủy hoặc hư hại.

Lực lượng này cảnh báo hoạt động trả đũa sẽ tiếp tục nếu Mỹ còn tiến hành các cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo của Washington sẽ phải đối mặt với những phản ứng "bất ngờ".

IRGC cũng nhấn mạnh rằng, chừng nào các hoạt động quân sự của Mỹ còn tiếp diễn trong khu vực, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị trì hoãn và hoạt động xuất khẩu dầu khí từ khu vực sẽ bị gián đoạn.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số địa điểm ở miền nam nước này, bao gồm đảo Qeshm, đảo Kish và khu vực Andimeshk.

Hiện, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chịu trách nhiệm ở Trung Đông hiện vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #Mỹ #Trung Đông #tấn công #căn cứ quân sự #UAV #tên lửa

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