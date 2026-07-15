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Thế giới

Nhà khoa học Mỹ nổi tiếng bị bắn chết tại Philippines

Bình Giang

TPO - Một nhà sinh vật biển nổi tiếng người Mỹ vừa bị ba đối tượng đột nhập vào nhà và bắn chết tại miền trung Philippines, cảnh sát nước này cho biết.

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Nhà khoa học Mỹ Kent Carpenter. (Ảnh: AP)

Tối 13/7, ba người đàn ông bịt mặt xông vào khi ông Kent Carpenter, 73 tuổi, đang ở cùng người bạn đời là một phụ nữ Philippines trong căn nhà tại thị trấn ven biển Sibulan, tỉnh Negros Oriental.

Theo lời khai của người bạn đời, một đối tượng đã rút súng bắn vào đầu ông Carpenter, khiến ông tử vong tại chỗ. Sau đó, nhóm này cướp máy tính xách tay, tiền mặt và chiếc ba lô rồi bỏ trốn, Đại tá Allen Rae Co - người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Philippines, cho biết ngày 14/7.

Trung tá Joem Malong - người phát ngôn cảnh sát khu vực, nói với AP rằng người bạn đời của ông Carpenter bị thương nhưng không nêu rõ mức độ và đang được điều trị. Các điều tra viên đang xác định động cơ gây án cũng như danh tính nghi phạm.

Theo ông Malong, ông Carpenter là nhà sinh vật biển từng giảng dạy tại Đại học Silliman ở TP. Dumaguete, tỉnh Negros Oriental.

“Chúng tôi cam kết với gia đình nạn nhân, cộng đồng địa phương và các du khách nước ngoài rằng vụ án này đang được điều tra với mức độ khẩn trương cao nhất và chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào cho đến khi công lý được thực thi”, Chuẩn tướng Romano Cardiño - giám đốc cảnh sát khu vực, tuyên bố.

Ông Carpenter là giáo sư khoa học sinh học tại Đại học Old Dominion (Mỹ) từ năm 1996. Theo lãnh đạo nhà trường, các nghiên cứu của ông tập trung vào Philippines và khu vực Tam giác san hô (Coral Triangle) nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, góp phần định hình nhiều nỗ lực bảo tồn trên toàn thế giới. Ông đang thực hiện chương trình nghiên cứu dài hạn tại Philippines và dự kiến nghỉ hưu vào tháng 9 tới.

“Ông đã cống hiến cả sự nghiệp để mở rộng hiểu biết của nhân loại về các vùng biển trên thế giới và bảo vệ những hệ sinh thái mong manh nhất”, Chủ tịch Đại học Old Dominion Brian Hemphill cho biết. Ông nhấn mạnh những công trình nghiên cứu và niềm đam mê của ông Carpenter đã tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho rất nhiều người ở địa phương, trên toàn nước Mỹ và quốc tế.

Trên trang thông tin của trường, ông Carpenter cho biết nghiên cứu của mình trong lĩnh vực sinh học bảo tồn biển tập trung vào việc đánh giá nguy cơ tuyệt chủng của các loài cá và thực vật biển.

Bình Giang
Theo AP
#Philippines #Nhà khoa học #Án mạng

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