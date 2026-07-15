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Pháp luật

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Ba giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì bán máy tính cài ‘Win lậu’

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 5 bị can, trong đó có 3 giám đốc liên quan đến hành vi sử dụng công cụ bẻ khóa để vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền, cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính rồi bán cho các doanh nghiệp, cơ quan nhằm thu lợi.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố thêm 2 vụ án và khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Đây là vụ án được xác định là đầu tiên trên cả nước bị xử lý hình sự về hành vi xâm phạm bản quyền đối với phần mềm máy tính.

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Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố thêm 2 vụ án và khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam); Bùi Đắc Ánh Dương (SN 1990, trú tại xã Phúc Lộc, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Hệ thống thông tin Athena Việt Nam); Đặng Hùng Cường (SN 1987, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tech Solution); cùng hai nhân viên kỹ thuật là Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) và Khương Tiến Minh (SN 1990; trú tại xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép (bẻ khóa/crack) nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất. Sau đó, nhóm này tiến hành cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên máy tính rồi bán lại cho các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức để thu lợi.

Theo đó, từ năm 2022 đến năm 2026, 3 công ty đã bị khởi tố gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam; Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền là 181 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên đã gây thiệt hại trực tiếp cho chủ thể quyền tác giả là Tập đoàn Microsoft Corporation (Hoa Kỳ).

Từ vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo việc sử dụng các phần mềm bẻ khóa, kích hoạt trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn về an toàn thông tin.

Những phần mềm lậu này thường bị cài cắm mã độc, tạo điều kiện cho tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu, xâm phạm bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng.

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Lực lượng chức năng khám xét, kiểm tra hệ thống máy tính của tại doanh nghiệp vi phạm.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (địa chỉ tại số 2371, tổ 92, Khu 8, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981) làm Giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Kiểm tra cho thấy toàn bộ số máy này đều cài sẵn Windows và Microsoft Office sử dụng công cụ crack, key lậu.

Viết Hà
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