Dấu chân tuổi trẻ về Vị Xuyên, nối dài lời thề bám đá giữ biên cương

TPO - Giữa những dãy núi đá nơi Mặt trận Vị Xuyên từng ghi dấu những trận chiến khốc liệt bảo vệ biên cương Tổ quốc, những bước chân tuổi trẻ hôm nay tìm về để tri ân những người đã nằm lại. Tại Điểm cao 468 và các địa chỉ đỏ trên vùng đất Thanh Thủy, thanh niên tình nguyện tưởng nhớ, tiếp nối hành trình gìn giữ ký ức và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Nhân Ngày Giỗ trận Vị Xuyên (12/7) và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 13/7, đoàn công tác Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mặt trận Vị Xuyên.

Tham gia đoàn có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Duy Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có chị Dương Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; anh Hoàng Thế Hanh và anh Thào Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; cùng đại diện các đơn vị, địa phương và đông đảo hội viên, thanh niên.

Đoàn Công tác mặc niệm, thành kính tri ân các liệt sĩ tại Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy.

Tại Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Nơi này, từng là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, kéo dài suốt 10 năm (1979–1989), đặc biệt ác liệt từ năm 1984 đến 1989. Vị Xuyên từng được ví như “lò vôi thế kỷ”.

Trên tuyến biên giới này, Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) thành địa bàn trọng điểm – nơi diễn ra nhiều trận đánh khốc liệt tại các điểm cao 685, 772, 1030… Quân và dân ta chiến đấu kiên cường, buộc địch rút lui qua biên giới. Chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hơn 9.000 người bị thương. Nhiều vùng đất bị bom mìn cày xới, hoang hóa suốt nhiều năm. Đặc biệt, ngày 12/7/1984 trong trận đánh ở Thanh Thủy, hơn 1.000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, riêng Sư đoàn 356 có 593 người vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng. Ngày 12/7 trở thành “giỗ trận” thiêng liêng của Sư đoàn.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành kính dâng hương anh linh các liệt sĩ tại Cao điểm 468.

Chiều cùng ngày, Đoàn cũng đã tới thăm Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Chia sẻ với đoàn công tác, Thượng tá Trần Quang Huy - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị được tăng cường lên 67 cán bộ, chiến sĩ, gồm 7 sĩ quan, 57 quân nhân chuyên nghiệp và 3 hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Đội hiện tổ chức thành 3 tổ công tác, đóng quân tại các địa bàn trọng điểm của Mặt trận Vị Xuyên. Trong đó, Tổ 1 đóng tại thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy với 29 cán bộ, chiến sĩ; Tổ 2 đóng tại thôn Nhìu Sang, xã Lao Chải, cách khoảng 15 km với 20 cán bộ, chiến sĩ; Tổ 3 đóng tại thôn Hoàng Lì Pả, xã Minh Tân, cách khoảng 50 km với 18 cán bộ, chiến sĩ.

Các tổ tập trung thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực từng là chiến trường ác liệt như Thanh Thủy, Lao Chải, Minh Tân - nơi còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Theo Thượng tá Huy, từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 208 hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể. Riêng từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, đội đã tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ đơn và 5 hài cốt liệt sĩ tập thể. Trong số này đã xác định được 23 liệt sĩ, nâng tổng số liệt sĩ được tìm thấy trong chiến dịch lên 51 trường hợp.

Thượng tá Trần Quang Huy (bên trái), anh Nguyễn Kim Quy (bên phải) tại buổi gặp.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Tuyên Quang nói riêng, anh Nguyễn Kim Quy gửi lời thăm hỏi, động viên tới cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giữa địa bàn hiểm trở, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng làm công tác tìm kiếm, quy tập những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà động viên tới cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tri ân đối với những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Anh Nguyễn Kim Quy cho biết, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung ương Đoàn đã phát động phong trào “Câu chuyện thắp lửa tri ân”, nhằm lan tỏa, lưu giữ những câu chuyện về các Anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu và thân nhân những người đã hy sinh.

Đến nay, phong trào đã tiếp nhận hơn 650.000 câu chuyện, góp phần tái hiện những ký ức hào hùng, lan tỏa giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cùng với việc lan tỏa các câu chuyện lịch sử, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cũng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần chung tay đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.