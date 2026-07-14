Tuổi trẻ Ninh Bình phát huy cách làm sáng tạo, triển khai hơn 3.400 công trình, phần việc

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình đã phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 9 tỉ đồng; phát huy hiệu quả của gần 3.900 tổ công nghệ số cộng đồng phục vụ nhân dân.

Ngày 14/7, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Đinh Trường Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cùng đại diện 138 Đoàn Thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy cách làm sáng tạo

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn trên các lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong trong kỷ nguyên mới”; “Bình dân học vụ số”, thực hiện nhiều công trình chuyển đổi số, số hóa di tích lịch sử - văn hóa...

Tuổi trẻ Ninh Bình đã thực hiện 3.410 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 9 tỉ đồng; triển khai số hóa 77 di tích lịch sử - văn hóa; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 4.800 người dân; vận động hiến trên 5.500 đơn vị máu...

Toàn tỉnh tuyên dương hơn 2 nghìn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, có hơn 4 nghìn bài tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xếp thứ 6 toàn quốc...

Lực lượng thanh niên tham gia chuyển đổi số tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả thông qua hệ thống các tổ công nghệ số cộng đồng. Ninh Bình hiện duy trì 3.889 tổ với 10.501 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các tổ đã phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở trong việc trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, nhất là tại khu vực nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, qua đó chia sẻ nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

﻿﻿ Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Trần Ngọc Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn sẽ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tại các xã, phường trong việc nắm bắt tình hình thanh niên, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Trọng tâm trong thời gian tới, tuổi trẻ Ninh Bình triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của cơ sở; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và các đối tượng yếu thế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn.

Anh Trần Ngọc Nam cũng lưu ý, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi.

Cùng đó, nhiệm vụ trọng tâm khác là củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.