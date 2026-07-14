Xây dựng nội dung bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII

TPO - Trong 6 tháng cuối năm, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ chủ động xây dựng các nội dung bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời đưa phong trào đi vào chiều sâu, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, đặc thù của khối.

Chiều 14/7, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026.

Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức 185 hoạt động học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Đoàn, thu hút hơn 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong Tháng Thanh niên năm 2026, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã huy động trên 1,68 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa để triển khai các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội; 2.300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; hỗ trợ 105 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn hướng nghiệp cho 300 lượt thanh niên và giới thiệu việc làm cho 160 thanh niên...

Nhiều chương trình tình nguyện quy mô lớn được tổ chức tại các địa phương như Cao Bằng, Thanh Hóa, Tuyên Quang và các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Thông qua các chương trình "Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện", "Tháng Ba biên giới", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã huy động hàng tỷ đồng nguồn lực để xây dựng Nhà Đại đoàn kết, trao tặng tủ sách, phòng máy tính, máy lọc nước, tủ thuốc cộng đồng, học bổng, xe đạp, thiết bị học tập, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm cho hợp tác xã và nhiều công trình, phần việc thiết thực khác, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu chia sẻ, hiến kế tại hội nghị.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư ghi nhận, sự chủ động, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Đoàn và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn khối ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều chuyển biến tích cực.

Xây dựng nội dung bản lề thực hiện Nghị quyết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cùng các cơ sở đoàn trực thuộc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Chung nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các nội dung bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới".

Ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, cần tham gia tích cực chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chuyển đổi số trong công tác Đoàn; xây dựng các mô hình, công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.