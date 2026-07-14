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Sớm hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Trần Hoàng

TPO - Liên quan đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đề nghị khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương có căn cứ quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, chiều 14/7, HĐND thành phố Hà Nội thảo luận tại Tổ về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026 và các nhóm nghị quyết theo lĩnh vực.

Thảo luận, đại biểu Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý III phải đạt khoảng 12,5%, là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở.

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Đại biểu Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư, theo đại biểu, nhiều công trình, dự án đã có kế hoạch nhưng triển khai còn chậm do giá nguyên vật liệu, nhân công tăng cao, trong khi một số nhà thầu thi công thiếu quyết liệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như kết quả giải ngân trong những tháng cuối năm.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư.

Liên quan đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đại biểu Đức đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương có căn cứ quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án.

Kết hợp giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế đêm

Liên quan đến phát triển kinh tế đêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, sau khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết theo Luật Thủ đô năm 2026, các văn bản hướng dẫn đã được ban hành và triển khai đến các địa phương. Đến nay, một số địa phương đã xây dựng đề án cụ thể.

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Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu tại phiên thảo luận

Nhiều chương trình được triển khai theo hướng kết hợp giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế đêm, như: Đề án bảo tồn làng cổ Đường Lâm gắn với phát triển kinh tế đêm; bảo tồn làng cổ Bát Tràng kết hợp phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm. Xã Phú Xuyên cũng đang xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm của địa phương.

Đối với các khu vực có giá trị di sản, đặc biệt là các làng nghề và những điểm có tiềm năng phát triển du lịch, ngành đã phối hợp với các địa phương để tập trung tháo gỡ những khó khăn trước mắt. Tại Đường Lâm, ngoài Sở Văn hóa và Thể thao, còn có sự tham gia của Sở Du lịch cùng các sở, ngành liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, xây dựng nhằm thống nhất phương thức triển khai.

Với việc Hà Nội tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ông Long cho biết, đây là khu vực nằm trong một cực phát triển quan trọng của thành phố ở phía Tây. Khu vực này có lợi thế kết nối với sân bay Hòa Lạc, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, hệ thống các trường đại học, Vườn quốc gia Ba Vì và quần thể di tích Sơn Tây. Hiện nay, ngành đang phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu quy hoạch kết nối các điểm với nhau nhằm hình thành không gian phát triển đồng bộ...

Trần Hoàng
#Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm #Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội #Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công #Hà Nội phát triển kinh tế đêm #Kinh tế đêm #Du lịch Hà Nội

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