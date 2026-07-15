Xuất hiện đoạn clip khác vụ người đàn ông lái xe đâm loạn xạ ở quán karaoke

TPO - Đoạn video mới được đăng tải cho thấy trước khi lái ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke, người đàn ông bị một nhóm ba người lao vào đánh đập. Trong lúc mất bình tĩnh, người đàn ông đã điều khiển ô tô đâm loạn xạ vào xe máy trong quán.

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông lái xe ô tô đâm loạn xạ vào xe máy dựng trong quán karaoke ở Nghệ An, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ để có hướng xử lý.

Người đàn ông cởi trần bị nhóm ba người xông vào đánh đập.

Khi sự việc đang được dư luận quan tâm thì sáng 15/7, trên mạng xã hội tiếp tục chia sẻ thêm hai đoạn video khác của vụ việc từ camera an ninh.

Đoạn video dài gần 2 phút cho thấy người đàn ông cởi trần đứng cãi vã với bốn người còn lại trong khuôn viên quán karaoke H.Đ. (xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An). Trong lúc cãi vã, ba người đã liên tục dùng tay đấm, dùng mũ cối đập vào mặt người đàn ông cởi trần. Một người trong số đó đứng ra can ngăn nhưng không được.

Người đàn ông cởi trần lái ô tô đâm loạn xạ xe máy và sập cổng quán.

Sau khi thoát được khỏi vòng vây, người đàn ông cởi trần lên xe ô tô nổ máy rồi đâm liên tiếp vào bốn chiếc xe máy dựng phía trước. Xe ô tô đâm sập mái tôn và cửa cổng quán hát trước khi lao ra ngoài đường.

Sau khi ra khỏi quán, nhóm người này tiếp tục xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau.

Vụ việc đang được công an xác minh làm rõ.

Một cán bộ Công an xã Quỳnh Sơn cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An để xác minh làm rõ và có hướng xử lý.