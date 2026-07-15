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Hai vụ tai nạn liên tiếp tại Đồng Tháp khiến hai người tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Chỉ trong buổi sáng 15/7, trên địa bàn xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường dẫn vào Khu công nghiệp Long Giang, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Xe đầu kéo va chạm xe chở đồ ăn sáng

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 5h ngày 15/7, trên Đường tỉnh 878 (đoạn qua địa bàn xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp). Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo biển kiểm soát 61C - 307.xx lưu thông trên Đường tỉnh 878, theo hướng từ đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương vào Khu công nghiệp (KCN) Long Giang.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Tân Phước 3, xảy ra va chạm với xe máy kéo lôi do một người đàn ông (khoảng 32 tuổi) điều khiển, chở theo một người phụ nữ cùng nhiều loại thức ăn sáng để bán cho công nhân.

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Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy kéo lôi chở thức ăn sáng từ đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương vào KCN Long Giang.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy kéo lôi mất lái, tiếp tục lao vào lề đường, tông trúng một xe bán bánh mì và một xe máy khác đang dừng đỗ.

Hậu quả, người phụ nữ ngồi trên xe kéo lôi tử vong tại chỗ; người đàn ông cầm lái bị chấn thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe máy kéo lôi và xe bán bánh mì bị biến dạng, hư hỏng nặng; hàng hóa, đồ ăn sáng đổ tràn lan trên mặt đường.

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Xe máy lôi kéo chở thức ăn tại hiện trường.

Do vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ công nhân đổ về KCN Long Giang làm việc, hai phương tiện gặp nạn nằm chiếm gần trọn một làn đường đã khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn.

Va chạm giữa xe máy và xe đạp, một phụ nữ tử vong

Ngay sau đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông khác lại tiếp tục xảy ra trên tuyến đường Nam Kênh 2 (cũng thuộc địa bàn xã Tân Phước 3).

Vào thời điểm trên, xe máy do một người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) điều khiển, chở theo một cô gái (khoảng 15 tuổi), lưu thông trên đường Nam Kênh 2 theo hướng từ Cầu Đội về KCN Long Giang.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Tân Phước 3, xe máy xảy ra va chạm với xe đạp do một cụ ông (khoảng 72 tuổi) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông trực diện khiến cả 3 người cùng phương tiện ngã văng ra đường. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ; cụ ông đi xe đạp bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng cô gái 15 tuổi may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng.

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Hiện trường tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Nam Kênh 2, thuộc địa bàn xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt cùng công an địa phương điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#tai nạn giao thông #Đồng Tháp #khu công nghiệp #tai nạn liên hoàn #cảnh sát #nguyên nhân

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