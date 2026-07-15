Bộ Tư lệnh TPHCM đối thoại với cán bộ, chiến sĩ quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, chiến sĩ Vũ Đức Tâm xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Anh cho biết, chính sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng tình cảm đồng hành của nhân dân là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ.

Tối 14/7, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tham dự buổi đối thoại có đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM; Ban chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh thành phố và 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội K (lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) tăng cường.

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh sát thực tế quá trình công tác tại cơ sở.

Thượng tá Trần Hùng Cường trao đổi tại buổi đối thoại. Ảnh: Tuấn Tài

Thượng tá Trần Hùng Cường - Chính trị viên Đội K73, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo các cấp và Bộ Tư lệnh TPHCM. Sự chăm lo chu đáo về điều kiện vật chất, đời sống tinh thần đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đội công tác luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ.

Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, chiến sĩ Vũ Đức Tâm xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Anh cho biết, chính sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng tình cảm đồng hành của nhân dân là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ.

Chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ cảm xúc khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Nhìn nhận về những ngày đầu triển khai, Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM, đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, theo ông, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng các cấp, sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn đơn vị, các vướng mắc phát sinh đã được xử lý kịp thời, dứt điểm, tạo đà thuận lợi để toàn lực lượng triển khai nhiệm vụ đồng bộ, đúng kế hoạch đề ra.

Chiến sĩ các đội K tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tá Đoàn Đình Tinh - Đội trưởng Đội K70, đánh giá cao ý chí vượt khó, tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành nghiêm quy trình quy tập.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn trao đổi với cán bộ, chiến sĩ các đội K trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Tài

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, biểu dương và ghi nhận những kết quả, sự nỗ lực vượt khó của toàn lực lượng trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Đồng thời, toàn lực lượng phải chấp hành nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn, hạ quyết tâm cao nhất để thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.