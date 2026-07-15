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Pháp luật

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Hà Nội: Mọi hành vi vi phạm đều bị hệ thống 'thần nhãn' phát hiện trong vài giây

Thanh Hà

TPO - Hệ thống gần 5.000 camera AI ở Hà Nội được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, có thể phát hiện mọi hành vi vi phạm trong vài giây từ vứt rác không đúng nơi quy định cho đến các hành vi gây rối trật tự công cộng (đánh nhau, cầm hung khí…).

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Hình ảnh đối tượng cầm hung khí được camera AI nhận diện và cảnh báo.

Vận hành 36 màn hình LED giao thông thông minh

Từ ngày 15/7, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn. Đây cũng là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của “Đề án giao thông thông minh, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức giao thông trên địa bàn Thủ đô”.

Các màn hình LED có kích thước 4x2 m được lắp đặt trên giá long môn tại nhiều vị trí có lưu lượng phương tiện lớn như nút giao Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch và nhiều tuyến cửa ngõ, trục giao thông chính của Thủ đô.

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Màn hình LED tại nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, tại nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, màn hình LED đã chính thức hoạt động, hiển thị thông tin về tình hình giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng, lộ trình thay thế và các thông điệp tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin trên màn hình được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy, giúp người tham gia giao thông dễ dàng theo dõi và chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

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Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, dự án giai đoạn 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.

“Đến nay Công an thành phố Hà Nội đã lắp đặt và đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý 5 ‘điểm nghẽn’ của Thành phố bao gồm giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…” – Trung tá Long thông tin.

Tự động nhận diện, cảnh báo các hành vi vi phạm

Phát huy hiệu quả của hệ thống giao thông thông minh, từ ngày 1/7, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn 2 của dự án lắp đặt thêm gần 2.500 camera ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và đưa vào hoạt động.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Thủ đô đã lắp đặt và đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy, điều hành giao thông, giám sát tình hình giao thông, phát hiện, xử lý vi phạm và góp phần giải quyết 5 “điểm nghẽn” của thành phố.

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Trung tá Phạm Quang Minh – Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông tin về tính năng hệ thống camera AI và bảng LED điện tử.

Theo Trung tá Phạm Quang Minh – Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hệ thống camera AI ngoài việc giúp lực lượng chức năng theo dõi tình hình giao thông, còn có thể phát hiện các hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, dừng, đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ…

Đáng chú ý, hệ thống camera AI còn tự động nhận diện các hành vi gây rối trật tự công cộng (đánh nhau, cầm hung khí đi trên đường…) và các hành vi vi phạm trật tự đô thị như vứt rác không đúng nơi quy định.

“Các hành vi vi phạm này được camera AI nhận diện trong vài giây và lập tức cảnh báo trên màn hình hiển thị tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Từ đó, các cán bộ, chiến sĩ sẽ nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an phường… kịp thời xác minh, xử lý và ngăn chặn” – Trung tá Minh thông tin.

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Hành vi vứt rác không đúng nơi quy định cũng bị phát hiện và cảnh báo trong vài giây.

Ngoài ra, hệ thống được tích hợp tính năng trợ lý AI, giúp lực lượng chức năng có thể thống kê nhanh chóng các thông tin như các tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao tại thời điểm hiện tại, hoặc trong khoảng thời gian nhất định; phân tích số lượng các loại phương tiện tại nút giao. Từ đó, có phương án điều tiết, phân luồng giao thông kịp thời.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống camera AI và màn hình LED góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời cung cấp kênh thông tin trực quan, kịp thời phục vụ người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
#Hệ thống camera AI ở Hà Nội #Phát hiện hành vi vi phạm trật tự công cộng #Giao thông thông minh và cảnh báo #Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo #Hệ thống màn hình LED giao thông

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