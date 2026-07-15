Hoạt động tri ân của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Nghệ An

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Sáng 15/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác đã về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: P.Bằng)

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh của Người, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Hiện, Trung tâm đang chăm sóc, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách cho 106 người, gồm 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức của Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong số này có nhiều trường hợp thương tật đặc biệt nặng, bệnh tâm thần và thiểu năng trí tuệ. Ngoài nhiệm vụ nuôi dưỡng, từ năm 2017 đến nay, Trung tâm đã tổ chức điều dưỡng luân phiên cho gần 3.000 lượt người có công và thân nhân theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời tri ân sâu sắc, thăm hỏi ân cần đến các thương binh, bệnh binh; bày tỏ sự cảm phục trước những hy sinh, cống hiến to lớn và nghị lực vượt khó của các bác.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Trong hơn 79 năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm thực hiện, không chỉ bằng các chính sách mà còn bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện thủ tục đề nghị truy tôn liệt sĩ đối với hai thương binh nặng của Trung tâm đã từ trần, nhằm thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An và tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm trong thực hiện chính sách đối với người có công; đồng thời chúc các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, là tấm gương giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.