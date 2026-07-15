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Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong vườn na

Anh Trọng

TPO - Một người đàn ông ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được phát hiện tử vong trong vườn na trên núi.

Ngày 15/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng thông tin, lực lượng chức năng xã vừa phối hợp tìm kiếm, đưa thi thể ông H.V.Q. (sinh năm 1967, trú ở thôn Than Muội, xã Chi Lăng) từ khu vực núi cao về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng nhận được tin báo về việc ông Q. đi hái na trên núi chưa trở về nhà, gia đình không thể liên lạc được.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng huy động cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân tại chỗ, phối hợp với công an cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Do khu vực xảy ra sự việc nằm trên núi cao, địa hình dốc, hiểm trở, việc tiếp cận hiện trường trong đêm tối gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện ông Q. nằm bất động tại khu vực vườn na, bên cạnh có nhiều đất đá và một tảng đá lớn. Nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu, mất nhiều máu và đã tử vong.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân từ trên núi xuống, bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Q. có khoảng 1ha trồng na khu vực núi Cai Kinh, cách nhà khoảng 2km. Sáng sớm 14/7, ông Q. một mình lên núi thăm vườn, hái quả và phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây.

Do vườn xa nhà, ông Q. mang theo cơm để ăn trưa tại lán giữa vườn. Tuy nhiên, đến gần 19h cùng ngày không thấy chồng trở về, vợ ông Q. nhiều lần gọi điện thoại. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe nên gia đình trình báo cơ quan chức năng.

Anh Trọng
#Tỉnh Lạng Sơn #Người đàn ông tử vong tại vườn na #Ban Chỉ huy Quân sự xã Chi Lăng #Công an xã Chi Lăng

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