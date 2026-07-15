Ngọn lửa tuổi trẻ thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên được khởi công xây dựng năm 1990 và hoàn thành năm 1991. Nghĩa trang là nơi an nghỉ gần 2.000 liệt sĩ và một phần mộ tập thể, phần lớn là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979 – 1989. Nghĩa trang có diện tích khoảng 11,4 ha, nằm bên Quốc lộ 2, là một trong những nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước.

Đây không chỉ là nơi quy tụ những người con ưu tú của Tổ quốc từ nhiều tỉnh, thành mà còn là điểm hẹn tri ân của các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước mỗi dịp tháng Bảy. Hằng năm, hàng nghìn người trở về đây dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Cách nghĩa trang khoảng 40 km là Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468, nơi từng là một trong những "tọa độ lửa" ác liệt nhất của mặt trận Vị Xuyên. Công trình được xây dựng để tưởng niệm hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng thời lưu giữ tinh thần bất khuất của người lính với lời thề bất tử: "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử."