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Giới trẻ

Ngọn lửa tuổi trẻ thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đức Anh - Phú Nguyễn

TPO - Tối 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), đoàn công tác Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Clip: Đêm 14/7, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên được thắp sáng bởi ngọn lửa của tuổi trẻ.
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Tham gia đoàn có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Duy Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Dương Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; anh Hoàng Thế Hanh và anh Thào Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang cùng các đại biểu, đoàn viên, thanh niên.
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Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng nghìn Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc.
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Trong không khí trang nghiêm, anh Nguyễn Kim Quy cùng chị Dương Minh Nguyệt dâng hoa, thỉnh chuông tại Đền thờ Liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
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Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, anh Nguyễn Kim Quy cùng các đại biểu, hội viên, đoàn viên thanh niên thắp những nén hương tri ân﻿ tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.
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Những nén hương được thế hệ trẻ gửi gắm tại các phần mộ liệt sĩ, như lời tri ân tới những người đã dành tuổi xuân để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
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Hành trình về nguồn tại Vị Xuyên góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc lý tưởng, trách nhiệm của thế hệ trẻ﻿ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của vùng đất biên cương.
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Đêm 14/7, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên bừng sáng bởi những ngọn nến tri ân của tuổi trẻ Tuyên Quang và tuổi trẻ cả nước, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên được khởi công xây dựng năm 1990 và hoàn thành năm 1991. Nghĩa trang là nơi an nghỉ gần 2.000 liệt sĩ và một phần mộ tập thể, phần lớn là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979 – 1989. Nghĩa trang có diện tích khoảng 11,4 ha, nằm bên Quốc lộ 2, là một trong những nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước.

Đây không chỉ là nơi quy tụ những người con ưu tú của Tổ quốc từ nhiều tỉnh, thành mà còn là điểm hẹn tri ân của các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước mỗi dịp tháng Bảy. Hằng năm, hàng nghìn người trở về đây dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Cách nghĩa trang khoảng 40 km là Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468, nơi từng là một trong những "tọa độ lửa" ác liệt nhất của mặt trận Vị Xuyên. Công trình được xây dựng để tưởng niệm hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng thời lưu giữ tinh thần bất khuất của người lính với lời thề bất tử: "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử."

Đức Anh - Phú Nguyễn
#Lễ tri ân anh hùng liệt sĩ #Bảo vệ biên giới Tổ quốc #Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên #Truyền thống yêu nước và trách nhiệm trẻ #Kỷ niệm chiến tranh biên giới phía Bắc #Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên #Sống bám đá đánh giặc #chết hóa đá bất tử

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