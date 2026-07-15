Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đêm tri ân tiếp nối huyền thoại trên đất thiêng Vị Xuyên

Nguyễn Minh - Đức Anh

TPO - Những ngọn nến tri ân bừng sáng trên đất thiêng Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ. Trong không gian lắng đọng ấy, chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông" đã nối nhịp quá khứ với hiện tại bằng những thông điệp tri ân và khát vọng cống hiến.

Tối 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

tp-tnqd-1-2429.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tối 14/7.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.

Cùng tham dự có lãnh đạo Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND và MTTQ tỉnh Tuyên Quang, Học viện Quân y, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) cùng đông đảo đại biểu, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân.

Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà, ảnh phục dựng liệt sĩ, Ngôi nhà 100 đồng, Nhà đồng đội, học bổng cho các đối tượng chính sách và học sinh trên địa bàn.

tp-tnqd-7-881.jpg
tp-tnqd-6-9404.jpg
tp-tnqd-8-3534.jpg
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung ương Đoàn cùng các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
tp-tnqd-2-6152.jpg

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây 79 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh quy định lấy ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, suốt gần tám thập kỷ qua, ngày 27/7 đã trở thành biểu tượng của lòng biết ơn và truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.

"Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc", Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định.

tp-tnqd-12.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu tại chương trình.

Đánh giá cao những hoạt động của tuổi trẻ Quân đội và thanh niên cả nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa, Thượng tướng Lê Quang Minh cho biết hàng vạn công trình tri ân, hàng triệu ngày công chăm sóc gia đình chính sách đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, lan tỏa sâu rộng truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Điều ý nghĩa là chương trình được tổ chức tại Tuyên Quang - “Thủ đô kháng chiến”, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời gắn với Vị Xuyên - nơi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

"Tinh thần Vị Xuyên anh dũng và hào khí của Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang đều chung một dòng máu yêu nước, chung một khát vọng non sông liền một dải", Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh.

tp-tnqd-16.jpg
Trên hàng ghế đầu tiên tại chương trình nghệ thuật là những chiếc ba lô quân trang tượng trưng cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.
tp-tnqd-3-1603.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kêu gọi tuổi trẻ Quân đội và thanh niên cả nước tiếp tục xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

Trong đó, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiên phong thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", bởi đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Qua đó góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, mang lại niềm an ủi cho thân nhân các liệt sĩ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Video: Nguyễn Minh - Đức Anh
tp-tnqd-17.jpg
tp-tnqd-4-1763.jpg
Những hình ảnh bi tráng và hào hùng tại chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông".
tp-tnqd-11.jpg
tp-tnqd-10.jpg
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân các liệt sĩ.
tp-tnqd-14.jpg
tp-tnqd-13.jpg
tp-tnqd-9.jpg
Lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Tuyên Quang trao quà tặng các gia đình chính sách.
tp-tnqd-5-7651.jpg
Ban tổ chức chương trình và các nhà đồng hành trao tặng các phần quà thiết thực gửi tới gia đình chính sách và các em học sinh.
Nguyễn Minh - Đức Anh
#Tiếp nối huyền thoại #Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên #thắp nến tri ân #khát vọng non sông #Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 #Thượng tướng Lê Quang Minh #tuổi trẻ Quân đội. Chiến dịch 500 ngày đêm #Tuyên Quang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe