Đêm tri ân tiếp nối huyền thoại trên đất thiêng Vị Xuyên

TPO - Những ngọn nến tri ân bừng sáng trên đất thiêng Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ. Trong không gian lắng đọng ấy, chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông" đã nối nhịp quá khứ với hiện tại bằng những thông điệp tri ân và khát vọng cống hiến.

Tối 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Các đại biểu tham dự chương trình làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tối 14/7.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.

Cùng tham dự có lãnh đạo Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND và MTTQ tỉnh Tuyên Quang, Học viện Quân y, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) cùng đông đảo đại biểu, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân.

Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà, ảnh phục dựng liệt sĩ, Ngôi nhà 100 đồng, Nhà đồng đội, học bổng cho các đối tượng chính sách và học sinh trên địa bàn.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung ương Đoàn cùng các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây 79 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh quy định lấy ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, suốt gần tám thập kỷ qua, ngày 27/7 đã trở thành biểu tượng của lòng biết ơn và truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.

"Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc", Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu tại chương trình.

Đánh giá cao những hoạt động của tuổi trẻ Quân đội và thanh niên cả nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa, Thượng tướng Lê Quang Minh cho biết hàng vạn công trình tri ân, hàng triệu ngày công chăm sóc gia đình chính sách đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, lan tỏa sâu rộng truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Điều ý nghĩa là chương trình được tổ chức tại Tuyên Quang - “Thủ đô kháng chiến”, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời gắn với Vị Xuyên - nơi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

"Tinh thần Vị Xuyên anh dũng và hào khí của Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang đều chung một dòng máu yêu nước, chung một khát vọng non sông liền một dải", Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh.

Trên hàng ghế đầu tiên tại chương trình nghệ thuật là những chiếc ba lô quân trang tượng trưng cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kêu gọi tuổi trẻ Quân đội và thanh niên cả nước tiếp tục xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

Trong đó, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiên phong thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", bởi đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Qua đó góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, mang lại niềm an ủi cho thân nhân các liệt sĩ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Video: Nguyễn Minh - Đức Anh

Những hình ảnh bi tráng và hào hùng tại chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông".

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân các liệt sĩ.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Tuyên Quang trao quà tặng các gia đình chính sách.