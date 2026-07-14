Kế thừa công nghệ Hàn Quốc - Kiến tạo tuyệt tác visual Thượng Hải

Không rập khuôn, thẩm mỹ Thượng Hải hướng đến vẻ đẹp thanh thoát, hài hòa, mở ra bước ngoặt đột phá kiến tạo nhan sắc quý phái cho phân khúc thượng lưu tại sự kiện ký kết chiến lược SeJung.

Vào ngày 05/07/2026 vừa qua, tại TP.HCM, Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa SeJung Việt Nam và SeJung Medical Industry Hàn Quốc đã diễn ra thành công rực rỡ. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia y khoa đến từ Hàn Quốc và Việt Nam cùng đông đảo khách mời tham dự.

Hội đồng bác sĩ và chuyên gia y khoa tại buổi tọa đàm ký kết chiến lược.

Cú bắt tay thiết lập liên minh y khoa quốc tế định hình xu hướng mới

Được định vị là giải pháp trẻ hóa toàn diện dựa trên các dữ liệu lâm sàng khắt khe, sự hợp tác này minh chứng cho cam kết vận hành quy trình chuẩn y khoa, an toàn tối đa cho khách hàng Việt. Trước sự chứng kiến của hội đồng chuyên môn, đại diện hai đơn vị đã chính thức đặt bút ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn.

Theo đó, SeJung Medical Industry Hàn Quốc sẽ đóng vai trò là đơn vị bảo trợ công nghệ và định hướng phát triển chuyên môn, chuyển giao trực tiếp các hệ thống máy móc tân tiến và cung cấp phác đồ điều trị chuyên môn đã được kiểm chứng lâm sàng cho hệ thống tại Việt Nam.

Khoảnh khắc Viện trưởng ThS.BS.CKI Phạm Hoàng Nhật Quang ký kết hợp tác chiến lược cùng Dr. Park Min Jae.

Mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao công nghệ chính hãng, mà còn mở ra hành trình giáo dục lâm sàng chuyên sâu thông qua các chương trình Đào tạo Y khoa Liên tục (CPE). Toàn bộ quy trình thực hành lâm sàng sẽ được vận hành nghiêm ngặt dưới sự hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chuyên môn định kỳ từ các chuyên gia Hàn Quốc nhằm tiệm cận với các tiêu chuẩn y khoa quốc tế cao nhất.

Nền tảng thực chứng lâm sàng trong siêu phác đồ trẻ hóa

Tâm điểm của buổi tọa đàm là màn công bố phác đồ trẻ hóa đa tầng Age Lock Genesis từ Hội đồng Y khoa SeJung. Phác đồ được xây dựng nghiêm ngặt trên nền tảng y học thực chứng, mang lại giải pháp can thiệp đa phương thức tác động sâu sắc lên nhiều tầng giải phẫu bao gồm: hệ thống SMAS, dây chằng giữ, mô mỡ, lớp trung bì và chất nền ngoại bào.

Đóng góp vào quá trình thảo luận và phân tích lâm sàng chuyên sâu, BS.CKI Trương Phạm Phú Quý (Giám đốc chuyên môn SeJung Việt Nam) nhấn mạnh tầm quan trọng của tính cá nhân hóa trong phác đồ mới này. Theo Bác sĩ Phú Quý, hệ sinh thái trẻ hóa được vận hành đồng thời qua các giai đoạn can thiệp chuyên sâu: từ tái cấu trúc giải phẫu tầng sâu bằng kỹ thuật Deep-Plane, ứng dụng năng lượng hội tụ chính xác (HIFU/RF), cho đến vi tiêm hoạt chất sinh học kích hoạt tái tạo nội sinh. Sự đồng vận sinh lý học này giúp giải quyết triệt để tình trạng sa trễ, lão hóa cấu trúc mà vẫn duy trì sự an toàn cao nhất trên từng ca lâm sàng riêng biệt.

Kiến tạo tuyệt tác visual Thượng Hải thượng lưu

BS.CKI Trương Phạm Phú Quý đánh giá kết quả và theo dõi sát sao tiến trình phục hồi lâm sàng của khách hàng.

Bên cạnh việc kế thừa trọn vẹn tinh hoa công nghệ đỉnh cao từ Hàn Quốc, các chuyên gia tại SeJung đã khéo léo kết hợp và nâng tầm phác đồ bằng tư duy thẩm mỹ Thượng Hải thời thượng.

Phân tích sâu hơn về định hướng này, BS.CKI Trương Phạm Phú Quý cho biết, xu hướng thẩm mỹ cao cấp hiện nay không chạy theo việc "lấp đầy thể tích" một cách rập khuôn, mà chú trọng vào việc tôn vinh đường nét độc bản của mỗi cá nhân. Dưới sự tính toán tỉ mỉ của đội ngũ bác sĩ, phác đồ Age Lock Genesis™ hướng tới việc kiến tạo tỷ lệ gương mặt thanh tú, quý phái, đồng thời giữ trọn thần thái tự nhiên, kiêu kỳ của phân khúc khách hàng thượng lưu.

Sự giao thoa giữa nền tảng khoa học khắt khe của xứ sở Kim Chi và gu thẩm mỹ sắc sảo Thượng Hải dưới đôi bàn tay của các bác sĩ chuyên khoa chính là chìa khóa mở ra kỷ nguyên mới cho ngành thẩm mỹ trẻ hóa cao cấp tại Việt Nam.

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