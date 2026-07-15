Vụ 147 điểm 10 Toán: Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, liên quan vụ gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can để điều tra về cùng tội danh theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can mới bị khởi tố có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp khác có liên quan. Cơ quan điều tra cũng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với các bị can.

Như vậy đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Như đã thông tin, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây xôn xao khi có 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, với điểm trung bình 9,58 - cao nhất cả nước.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trưởng điểm thi và Thư ký điểm thi đã có hành vi vi phạm quy chế, trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.