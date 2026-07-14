Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trên 80% thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có cơ hội trúng tuyển trường tốp đầu

Nghiêm Huê

TPO - Điểm thi tốt nghiệp THPT của trên 80% thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu năm nay.

Bộ GD&ĐT vừa khẳng định, với vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng kí xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lí sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

img-6494.jpg
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Phú Nguyễn

266 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên/tổ hợp xét tuyển

Dựa vào bảng số liệu thống kê kết quả thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm 2026, phóng viên báo Tiền Phong phân tích dữ liệu tập trung vào 5 tổ hợp có nhiều học sinh tại điểm thi này đạt mức 24 điểm trở lên để xét tuyển đại học: A00 (Toán, Lí, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử).

Nguyên tắc phân tích, mỗi thí sinh chỉ xét điểm ở tổ hợp cho kết quả cao nhất trong số nhiều tổ hợp có thể được xác lập từ 4 môn thi của thí sinh. Bởi hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng lấy điểm tổ hợp cao nhất để lọc ảo cho thí sinh.

tong-thi-sinh-tren-24-diem.png
Số thí sinh từ 24 điểm/tổ hợp trở lên trong 5 tổ hợp tốp đầu tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Từ bảng dữ liệu cho thấy, trong số 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 1 thí sinh đạt được mức điểm 29,5/30 điểm ở tổ hợp B00.

Ở mức điểm 29/30 điểm, có 4 thí sinh đạt được gồm 1 thí sinh tổ hợp A01 và 3 thí sinh tổ hợp B00.

Tính từ mức điểm 27-28,75/30 điểm, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tổng 154 thí sinh đạt được ở 5 tổ hợp trên. Trong đó, tổ hợp C03 và A00 chiếm ưu thế lớn ở phân khúc này. Tổ hợp C03 có 56 thí sinh, A00 có 46 thí sinh.

Ở dải điểm này, thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học tốp 1 trong mùa tuyển sinh năm nay. Bởi dự báo điểm chuẩn cao nhất là trên 28 điểm đối với một số ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Mốc điểm có số lượng thí sinh đạt được nhiều nhất là 27,50 điểm với 29 thí sinh. Tổ hợp A01, C03 chiếm số lượng lớn. Tiếp sau đó là mốc điểm 26,85 điểm với 28 thí sinh.

Tổng số thí sinh đạt từ 24 điểm/tổ hợp trở lên của điểm thi này là 266/328 em, chiếm trên 81%. Từ mốc điểm này, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều trường đại học tốp tại Việt Nam.

Điểm trung bình các môn vượt các trường chuyên khác

Sau môn toán, điểm trung bình một số môn thi của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cũng nằm trong tốp điểm cao so với các trường THPT chuyên khác.

Dữ liệu so sánh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với 3 trường THPT chuyên nổi tiếng trên cả nước là THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cho thấy:

diem-trung-binh-3-mon-chuyen-tuyen-quang-va-cac-truong-5204.png
Điểm trung bình 3 môn tự chọn vật lí, hóa học, sinh học của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và các trường THPT chuyên của Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Môn vật lí, điểm trung bình của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 8,32 điểm, trong khi THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 7,53 điểm, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 7,72, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt 7,75 điểm.

Điểm trung bình môn hóa của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 8,95 điểm, còn Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 8,29 điểm, THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 8,25 điểm, Trường THPT Chuyên Lam Sơn là 8,11 điểm.

Môn sinh học, điểm trung bình của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 8,76 điểm, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 8,5 điểm, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là 8,54 điểm, Trường THPT Chuyên Lam Sơn là 8,54 điểm.

Các môn vật lí, hóa học, sinh học đều là môn lựa chọn nên chỉ những thí sinh có năng lực học về môn học này mới chọn học, thi để định hướng xét tuyển đại học.

Ở môn hóa học, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 113 thí sinh dự thi. Trong đó có 111 thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên, cùng với 4 điểm 10.

Đối với môn vật lí có 112/140 thí sinh dự thi đạt từ điểm 8 trở lên. Môn sinh học có 27/38 thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên.

Nghiêm Huê
#Trường THPT Chuyên Tuyên Quang #147 điểm 10 #thi tốt nghiệp THPT 2026 #điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe