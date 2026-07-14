Biến động điểm chuẩn các ngành Sư phạm ở hai trường đại học phía Nam

TPO - Sau ba mùa tuyển sinh đại học liên tiếp từ năm 2023 đến 2025, điểm chuẩn nhóm ngành đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Trường Đại học Sài Gòn đều tăng cao. Không chỉ các ngành "truyền thống" như Sư phạm Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh duy trì sức hút, nhiều ngành khác cũng có mức điểm chuẩn cao.

Đại học Sư phạm TPHCM: Nhiều ngành vượt mốc 29 điểm

Năm 2023, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm TPHCM dao động khoảng 19-27 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, Sư phạm Ngữ văn dẫn đầu với 27 điểm, tiếp đến là Sư phạm Toán lấy 26,5 điểm. Hàng loạt ngành khác cũng đạt từ 25 điểm trở lên như Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học,…

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Đến năm 2024, mặt bằng điểm chuẩn tiếp tục tăng. Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 23,69 đến 28,6 điểm. Hai ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng đạt 28,6 điểm, cao nhất trường và tăng khoảng 1,6-1,75 điểm so với năm trước.

Sư phạm Địa lý cũng trở thành một trong những ngành có mức tăng mạnh nhất khi đạt 28,37 điểm, tăng gần 2 điểm. Các ngành Sư phạm Toán học, Hóa học, Vật lý, tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị đều duy trì mức điểm trên 26.

Đến năm 2025, điểm chuẩn tiếp tục được đẩy lên một mặt bằng mới. Lần đầu tiên, Sư phạm Hóa học trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với 29,38 điểm. Sư phạm Ngữ văn cũng vượt ngưỡng 29 điểm. Bên cạnh đó, nhiều ngành như Sư phạm Toán học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và Giáo dục Tiểu học đều giữ mức trên 27 điểm.

Đại học Sài Gòn: Nhiều ngành tăng mạnh

Tương tự, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sài Gòn cũng có nhiều biến động đáng chú ý trong giai đoạn 2023-2025.

Năm 2023, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sài Gòn dao động từ 20,80 đến 26,31 điểm. Trong đó, Sư phạm Toán học là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 26,31 điểm. Xếp ngay sau là Sư phạm tiếng Anh (26,15 điểm), Sư phạm Ngữ văn (25,81 điểm), Sư phạm Lịch sử (25,66 điểm), Giáo dục Chính trị (25,33 điểm) và Sư phạm Hóa học (25,28 điểm).

Biến động điểm chuẩn của Trường Đại học Sài Gòn trong 3 năm qua

Đến năm 2024, mặt bằng điểm chuẩn tiếp tục tăng mạnh. Sư phạm Lịch sử trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,25 điểm, vượt Sư phạm Ngữ văn (28,11 điểm) và Sư phạm Địa lý (27,91 điểm). Sư phạm Toán học cũng tăng lên 27,75 điểm, trong khi Sư phạm tiếng Anh đạt 27 điểm và Sư phạm Hóa học đạt 26,98 điểm.

Đáng chú ý, Sư phạm Địa lý là ngành có mức tăng mạnh nhất chỉ sau một năm, từ 23,45 điểm lên 27,91 điểm, tăng 4,46 điểm. Bên cạnh đó, Sư phạm Lịch sử - Địa lý tăng 3,14 điểm, còn Giáo dục Mầm non tăng 2,71 điểm. Nhiều ngành khác như Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý hay Giáo dục Chính trị đều tăng trên 1,5 điểm.

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận mặt bằng điểm chuẩn ở mức rất cao, dao động từ 22 đến 28,98 điểm. Lần đầu tiên trong 3 năm, Sư phạm Hóa học trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,98 điểm. Ngay sau đó là Sư phạm Địa lý (28,55 điểm), Sư phạm Lịch sử (28,39 điểm) và Sư phạm Vật lý (28,33 điểm).

So sánh giai đoạn 2023-2025 cho thấy điểm chuẩn nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sài Gòn nhìn chung có xu hướng tăng. Trong đó, Sư phạm Địa lý là ngành tăng mạnh nhất khi tăng 5,1 điểm sau 3 năm. Các ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Giáo dục Mầm non đều tăng trên 3 điểm.

Ở nhóm khoa học tự nhiên, Sư phạm Hóa học là ngành tăng cao nhất. Từ 25,28 điểm năm 2023, ngành này tăng lên 26,98 điểm năm 2024 và đạt 28,98 điểm năm 2025, tăng tổng cộng 3,7 điểm sau ba năm, đồng thời trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trong khối đào tạo giáo viên của trường.

Ở nhóm ngành năng khiếu, Sư phạm Âm nhạc tăng trong năm 2024 nhưng giảm xuống còn 22 điểm năm 2025. Trong khi đó, Sư phạm Mỹ thuật tăng nhẹ qua từng năm, từ 21,26 điểm lên 22 điểm.