Sinh viên ĐH Duy Tân giành giải cao ở các sân chơi Ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc 2026

Liên tiếp tham gia và đạt thành tích nổi bật từ Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung đến Ngày hội Tiếng Trung Quốc tế 2026, những “chiến binh ngôn ngữ” đến từ Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), Đại học (ĐH) Duy Tân đã gây chú ý bởi tư duy sáng tạo, năng lực chuyên môn và tinh thần kết nối đa văn hóa của thế hệ sinh viên trẻ.

Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc 2026 ở Huế

Vượt qua chặng đường dài đến với Cố đô Huế, các sinh viên năng động của Khoa Tiếng Hàn, Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân đã có một ngày thi đấu đầy cảm hứng tại Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung trong tháng 3/2026.

Niềm vui của SV DTU với nhiều giải thưởng lớn tại Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung.

Với chuẩn bị công phu và tinh thần “cháy” hết mình trong từng hạng mục thi đấu, các bạn sinh viên DTU đã xuất sắc khi giành:

- Giải Nhì Cuộc thi K-video,

- Giải Tập thể Running Man,

- Giải Ba Nhảy K-pop,

- Giải Ba Diễn hài, và

- Giải Khuyến khích phần thi “Đường lên đỉnh Hallasan”.

Sự tham gia đông đảo của nhiều cơ sở đào tạo đại học uy tín tại khu vực miền Trung như Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), ĐH Duy Tân, Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn,… cùng nhiều trường THPT trên địa bàn Tp. Huế đã góp phần tạo nên sức hút và quy mô cho Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc 2026 tại miền Trung.

SV Duy Tân tham gia thi trong Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại miền Trung

Ngày hội mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa yếu tố học thuật và giải trí. Nổi bật là chuỗi trò chơi liên hoàn “Running Man - Truy tìm kho báu”, “K-pop Random Dance” cùng các cuộc thi lớn nhỏ khác như Viết tiếng Hàn, Đố vui “Đường lên đỉnh Hallasan”, Thi diễn xuất, Hát và Nhảy K-pop, và Sáng tạo Nội dung K-Video.

Ghi dấu ấn đậm nét tại Ngày hội là một video được làm công phu về Giọng nói địa phương của người Busan, được thực hiện bởi nhóm SV DTU, đã xuất sắc được trao giải Nhì trong Cuộc thi K-video.

Sản phẩm thể hiện rõ chiều sâu chuyên môn của SV DTU qua việc khai thác các đặc trưng ngữ âm, ngữ điệu và từ vựng của phương ngữ Busan trong tiếng Hàn. Cách lồng ghép bối cảnh văn hóa, tình huống giao tiếp thực tế cùng kỹ thuật dựng hình, xử lý âm thanh hợp lý và khéo léo của các bạn sinh viên đã góp phần nâng cao giá trị học thuật và tính ứng dụng của sản phẩm. Video xuất sắc giành giải Nhì tại Cuộc thi K-video thêm phần khẳng định năng lực ngôn ngữ vững vàng của nhóm sinh viên DTU, đồng thời thể hiện rõ tư duy nghiên cứu, sáng tạo và khả năng truyền tải nội dung chuyên sâu một cách sinh động, dễ hiểu.

“Với sự hỗ trợ của các giảng viên Khoa Tiếng Hàn của ĐH Duy Tân, chúng em đã xây dựng các phân cảnh so sánh trực tiếp giữa phương ngữ Busan và tiếng Hàn chuẩn (Seoul), từ đó làm nổi bật tính đa dạng vùng miền trong ngôn ngữ. Thông qua cuộc thi, chúng em không chỉ rèn luyện được kỹ năng sáng tạo nội dung mà còn có cơ hội hiểu sâu hơn về ngành học của mình, từ đó có thêm động lực để tiếp tục học tập và phát triển trong tương lai.”, SV Nguyễn Thị Anh Tuyền - ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, thành viên nhóm thi đạt giải Nhì Cuộc thi K-video chia sẻ.

Ngày hội Tiếng Trung Quốc tế 2026 tại Đà Nẵng

Tham gia Ngày hội Tiếng Trung Quốc tế 2026 với chủ đề “Tiếng Trung Quốc: Thắp sáng những ước mơ sắc màu” diễn ra tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) vào ngày 24/4/2026, SV Khoa Tiếng Trung, Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân cũng đã “ghi điểm” với loạt thành tích ấn tượng.

Những giải thưởng ghi dấu ấn của sự nỗ lực và năng lực ngôn ngữ nổi bật của sinh viên DTU

Các nhóm thi đã xuất sắc “rinh” về:

- 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích trong phần thi Lồng tiếng, và

- 1 giải Ba, 1 Giải Khuyến khích phần thi Viết Thư pháp.

Không chỉ tham gia với tinh thần giao lưu, học hỏi, sinh viên DTU còn cho thấy đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, nền tảng chuyên môn vững chắc và phong thái tự tin thể hiện trong từng phần thi. Từ trải nghiệm khoác lên mình những bộ Hán phục truyền thống, thử sức với nghệ thuật vẽ mặt nạ đến những cuộc trò chuyện đa ngôn ngữ đầy hào hứng, sinh viên Khoa Tiếng Trung của ĐH Duy Tân đã có thêm nhiều cơ hội mở rộng góc nhìn văn hóa, nâng cao hiểu biết và khả năng thích ứng trong môi trường giao lưu quốc tế.

SV Thiều Thị Thu Uyên (ngoài cùng bên phải) và Lý Đức Thành (đứng giữa) nhận giải Nhì thi Lồng tiếng

Tại Ngày hội Tiếng Trung Quốc tế 2026, nhóm sinh viên ngành Tiếng Trung Thương mại của ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhì ở phần thi Lồng tiếng.

“Lồng tiếng không đơn giản là việc đọc lời thoại, mà còn là quá trình đòi hỏi tính chính xác, cảm xúc phù hợp và năng lực phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm. Với nhóm mình, thách thức lớn nhất nằm ở việc kiểm soát thời điểm đọc làm sao để từng câu thoại khớp nhất với khẩu hình, nhịp chuyển cảnh và diễn biến tâm lý nhân vật. Mỗi thành viên không chỉ làm tốt phần việc của mình mà còn phải hiểu và hỗ trợ cho đồng đội để đảm bảo tính liền mạch của sản phẩm.

Điều giá trị nhất mà nhóm nhận được không chỉ là kết quả cuối cùng mà là quá trình rèn luyện để chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ và ý thức làm việc tập thể để cho ra một sản phẩm sáng tạo tốt nhất. Đây là trải nghiệm thực tế vô cùng ý nghĩa đối với từng thành viên trong nhóm.”, Lý Đức Thành - sinh viên ngành Tiếng Trung Thương mại DTU cho biết.

Tác phẩm giành giải tại phần thi Viết Thư pháp của sinh viên ĐH Duy Tân

Bên cạnh đó, SV Trần Bích Hà đã xuất sắc mang về giải Ba ở một phần thi khá đặc biệt - Viết Thư pháp. Với đề bài về cảnh sắc Giang Nam - vùng đất nổi tiếng với sông nước hữu tình và vẻ đẹp yên bình, thơ mộng, Bích Hà bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa thể truyền tải trọn vẹn hết chiều sâu và vẻ đẹp của cảnh sắc nơi đây. Tuy vậy, tác phẩm của em đã để lại nhiều ấn tượng nhờ bố cục hài hòa, đường nét chữ mềm mại và sự chỉn chu trong từng chi tiết thể hiện.

SV Trần Bích Hà (ngoài cùng bên phải) nhận giải Ba Viết Thư pháp

“Thư pháp là nghệ thuật viết chữ bằng bút lông, thể hiện qua nét bút, độ đậm nhạt và cách sắp xếp bố cục chữ. Vì vậy, người viết cần sự kiên nhẫn và khả năng tập trung cao. Em rất yêu thích bộ môn này vì trong quá trình luyện tập, em có thể rèn luyện tính kiên trì, đồng thời cảm nhận được giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa ẩn chứa qua từng nét chữ.”, Trần Bích Hà - sinh viên ngành Tiếng Trung Biên-Phiên dịch chia sẻ.