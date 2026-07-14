UKA Bà Rịa: Một thập kỷ kiến tạo dấu ấn giáo dục song ngữ tại địa phương

Mười năm không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn được ghi dấu bởi những thế hệ học sinh trưởng thành, sự tin tưởng của phụ huynh và những đóng góp bền bỉ cho giáo dục địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, UK Academy Bà Rịa nhìn lại hành trình tiên phong kiến tạo môi trường giáo dục song ngữ chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của giáo dục TP.HCM trong giai đoạn mới.

Nền móng cho mô hình giáo dục song ngữ chuẩn quốc tế tại địa phương

Được thành lập vào năm 2016, UK Academy Bà Rịa là cơ sở đầu tiên của Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ UK Academy. Sự ra đời của nhà trường đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình đưa mô hình giáo dục song ngữ chuẩn quốc tế của UKA đến gần hơn với học sinh và phụ huynh tại Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM).

Ban giám hiệu – Giáo viên – Nhân viên nhà trường trong lễ khai giảng ngày đầu thành lập trường

Ngay từ những ngày đầu, UKA Bà Rịa đã kiên định theo đuổi triết lý giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển hài hòa giữa tri thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực hội nhập. Không chỉ xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, nhà trường còn kiến tạo một môi trường học tập hạnh phúc, nơi mỗi học sinh được tôn trọng sự khác biệt, khơi mở tiềm năng và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời.

Sau một thập kỷ phát triển, UKA Bà Rịa không chỉ trở thành địa chỉ giáo dục uy tín được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn mà còn là một trong những đơn vị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngoài công lập, đồng hành cùng định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.

Chất lượng giáo dục được khẳng định bằng những dấu ấn bền vững

Hành trình 10 năm của UKA Bà Rịa được ghi dấu bằng những thành tựu nổi bật, phản ánh nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới giáo dục.

Sau một thập kỷ phát triển, UKA Bà Rịa từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giáo dục tư thục uy tín tại địa phương, nhận được sự tin tưởng của phụ huynh và sự ghi nhận từ các cơ quan quản lý giáo dục. Nhà trường tự hào đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục Cấp độ 3 và Chuẩn Quốc gia Mức độ 2; đồng thời được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM biểu dương là 1 trong 30 đơn vị giáo dục tư thục có công tác quản lý, điều hành xuất sắc.

UKA Bà Rịa được Sở GD&ĐT TP.HCM biểu dương là đơn vị giáo dục tư thục có công tác quản lý, điều hành xuất sắc năm học 2024 - 2025

Chất lượng đào tạo được minh chứng qua những kết quả học tập bền vững. Trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, UKA Bà Rịa duy trì thành tích 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, hơn 90% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trong nước và quốc tế, đồng thời ghi dấu ấn với 2.013 giải thưởng, gồm 1.300 giải Quốc gia và 713 giải Quốc tế trên nhiều lĩnh vực học thuật, ngoại ngữ, thể thao và năng khiếu.

Đằng sau những thành quả ấy là đội ngũ giáo viên chất lượng cao với 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; nhiều thầy cô có trình độ Thạc sĩ, đang theo học Cao học và Nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, 72 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp, khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới trong giảng dạy.

Không ngừng cập nhật xu hướng giáo dục hiện đại, nhiều năm liền giáo viên của UKA Bà Rịa được Microsoft vinh danh là Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE). Đây là minh chứng cho năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiến tạo những trải nghiệm học tập sáng tạo, góp phần trang bị cho học sinh hành trang vững vàng để hội nhập trong kỷ nguyên số.

Những thành quả ấy không chỉ phản ánh chất lượng giáo dục của nhà trường mà còn là kết quả của sự đồng hành bền chặt giữa học sinh, phụ huynh, đội ngũ giáo viên và các cơ quan quản lý giáo dục trong suốt hành trình phát triển.

Không ngừng đầu tư để kiến tạo môi trường học tập truyền cảm hứng

Song hành với việc nâng cao chất lượng đào tạo, UKA Bà Rịa luôn xem đầu tư cơ sở vật chất là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Trong suốt 10 năm qua, nhà trường liên tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại.

Từ hệ thống phòng học thông minh, các phòng chức năng chuyên biệt, không gian Wellbeing, Eco-Lab, phòng Mỹ thuật, phòng Khoa học đến khu thể thao, hồ bơi, khu nội trú và khu học tập dành riêng cho bậc Mầm non, mỗi hạng mục đều được đầu tư đồng bộ theo định hướng kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, an toàn và giàu trải nghiệm.

UKA Bà Rịa định hướng kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, an toàn và giàu trải nghiệm

Đối với UKA Bà Rịa, cơ sở vật chất không chỉ là những công trình được xây dựng hay nâng cấp, mà còn là không gian nuôi dưỡng cảm hứng học tập, khuyến khích học sinh khám phá, sáng tạo và phát triển toàn diện về học thuật, thể chất, cảm xúc cũng như kỹ năng sống trong mỗi ngày đến trường.