Điểm sàn của hơn 200 đại học: Cao nhất 25 điểm, thấp nhất 15 điểm

TPO - Đến ngày 14/7, hơn 200 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026, cao nhất 25 điểm và thấp nhất 15 điểm.

Mặt bằng điểm sàn của các trường đại học năm nay nhìn chung cao hơn năm trước, mức thấp nhất dừng ở 15 điểm theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường và ngành đào tạo có mức sàn khá cao, dao động từ 22 đến 25 điểm. Điều này đồng nghĩa thí sinh phải đạt trung bình khoảng 7,3 - 8,33 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Hiện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) là cơ sở có mức điểm sàn cao nhất, lên tới 25 điểm, áp dụng đối với các chương trình đào tạo tài năng (trung bình 8,33 điểm/môn).

Tương tự, Học viện Khoa học Quân sự yêu cầu thí sinh nữ đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp D01, D02 phải đạt từ 25 điểm trở lên.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Ở chiều ngược lại, nhiều trường đại học công bố mức điểm sàn 15 điểm, tương đương trung bình 5 điểm mỗi môn như: Trường Đại học Lao động xã hội, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An...

Đặc biệt, năm nay không còn trường đại học nào công bố điểm sàn dưới 15 điểm như các mùa tuyển sinh trước. Bởi theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, để được xét tuyển, thí sinh phải đạt điều kiện đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn tổ hợp thi tốt nghiệp THPT. Quy định này năm nay là năm đầu tiên được áp dụng nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

Dưới đây là mức điểm sàn của các trường năm nay: