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Giáo dục

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Vụ trưởng Giáo dục Đại học nói về việc học sinh Tuyên Quang được đăng ký xét tuyển đại học

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT khẳng định, việc các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không làm giảm chỉ tiêu của trường.

Chiều 15/7, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, GD&ĐT khẳng định, việc các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không làm giảm chỉ tiêu của trường.

Theo ông Thảo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng ta cần phân biệt rõ quyền lợi của học sinh là được đăng ký xét tuyển, trách nhiệm của học sinh là tuân thủ đúng quy chế thi và quy chế tuyển sinh cũng như pháp luật có liên quan.

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GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

Hiện tại, chúng tôi được biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh, các bạn học sinh tại điểm thi này vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung.

Trường hợp sau đó xác định thí sinh nào vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Cũng cần nhắc lại là đăng ký nguyện vọng chỉ là việc ghi nhận quyền tham gia xét tuyển, không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại một trường đại học và không làm giảm chỉ tiêu của trường.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.

Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi này tự nó không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.

Khi có kết luận chính thức trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển, lọc ảo mà phát hiện người vi phạm đều bị xử lý nghiêm; kết quả không hợp lệ không thể được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển; đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm. Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật.

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Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?
Hà Linh
#Chuyên Tuyên Quang #xét tuyển đại học #GS.TS Nguyễn Tiến Thảo #gian lận thi #gian lận thi tại Tuyên Quang

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