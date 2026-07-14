Linearthinking – “giải pháp” của người Việt cho người Việt

Phải để trẻ học với giáo viên ngoại quốc mới phát âm chuẩn tiếng Anh và đạt điểm IELTS Speaking cao, giáo viên Việt chỉ có thể dạy tốt các kỹ năng đọc, viết… là những ngộ nhận phổ biến ở nhiều người.

Chỉ có giáo viên Tây mới giúp trẻ phát âm tiếng Anh chuẩn?

Các giáo viên đạt 9.0 IELTS Speaking ở DOL English, học sinh Lâm Tử Quỳnh (phải, 8.5 IELTS Speaking) chia sẻ tại buổi giao lưu chiều 14/7 tại báo Thanh Niên Ảnh: Vinh San

Chị Ngọc Phượng (37 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết con gái hiện 8 tuổi và đã học tiếng Anh với thầy ngoại quốc từ lớp một. Dù bé đi học đều đặn nhưng vẫn khá rụt rè mỗi khi phải nói tiếng Anh, một số lỗi phát âm vẫn khó sửa.

Còn chị Nga Phan (42 tuổi, ngụ TP.HCM) lại hay than thở đứa con trai 10 tuổi vẫn nói tiếng Anh kiểu “Vietlish” (nghe là biết người Việt nói) chứ không “chuẩn” giống giọng Anh, Mỹ dù cũng được tiếp xúc với thầy ngoại quốc từ nhỏ. Chị sợ con khó đạt điểm cao IELTS cũng như khó hòa nhập khi du học sau này.

Chia sẻ về các câu chuyện trên, NCS Hà Đặng Như Quỳnh (9.0 IELTS overall và 9.0 Speaking, giám đốc học thuật tại DOL English) cho biết không ít phụ huynh nhầm lẫn giữa pronunciation (phát âm) và accent (chất giọng).

“Phát âm tiếng Anh chuẩn nghĩa là âm có rõ không, có thiếu âm cuối và trọng âm từ có đúng không… trong khi chất giọng là sự đặc trưng, ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương lên tiếng Anh khi nói. Giám khảo IELTS chỉ chấm về phát âm, không chấm việc thí sinh có nói giống hệt giọng Anh, Mỹ, Úc hay không”, cô Như Quỳnh – gương mặt từng tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết.

Đồng quan điểm, thầy Võ Đình Phúc (người cũng đạt 9.0 Speaking dù từng học môi trường thuần Việt) tin rằng phát âm chuẩn tiếng Anh không nên đánh đồng bằng việc chất giọng y hệt người Anh, người Mỹ mà chỉ cần phát âm đúng và rõ.

“Người Singapore có Singlish, người Ấn Độ có Hinglish… nên khi họ cất giọng nói tiếng Anh là chúng ta biết ngay nguồn cội. Họ vẫn là những dân tộc có sự ảnh hưởng lớn và chiếm nhiều vị trí cao ở các công ty hàng đầu thế giới dù giọng nói tiếng Anh đậm chất Sing, Ấn”, thầy Đình Phúc chia sẻ.

Những ưu điểm nổi trội của giáo viên Việt

Trái với suy nghĩ của nhiều phụ huynh, NCS Như Quỳnh khẳng định những giáo viên Việt có nền tảng tốt (IELTS Speaking từ 8.0 trở lên) có nhiều lợi thế nổi trội.

Học với giáo viên Việt có nền tảng tốt sẽ giúp trẻ có nhiều lợi thế hơn hẳn về mặt phát âm tiếng Anh Ảnh: Vinh San

“Giáo viên Việt có thể hiểu học sinh Việt đang gặp khó ở đâu và những lỗi phát âm người Việt hay mắc phải (như âm /θ/, /ð/ trong “think”, “this”, hoặc âm / dʒ/ (jam) không có âm tương đương trong tiếng Việt nên học sinh có khuynh hướng dễ lái qua âm gần giống nhất (th, đ…); hoặc trong ngữ pháp thì nhiều em nghĩ câu bằng tiếng Việt trước, rồi dịch từng chữ sang tiếng Anh dẫn đến sai trật tự từ, sai cấu trúc…). Đây là điều mà người Hàn, Nhật cũng sẽ rất thấu cảm do đặc trưng của hệ thống ngữ âm của họ dẫn đến rất khó phát âm tự nhiên một số âm cụ thể trong tiếng Anh”, cô phân tích.

Đặc biệt với trẻ nhỏ hoặc học sinh có nền tảng chưa vững, các em khó thể hiểu bản chất nên chỉ học vẹt câu, từ bằng cách lặp lại những gì thầy cô ngoại quốc nói vì không nắm được sự giải thích hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong khi giáo viên Việt lại là “cầu nối” hiệu quả từ tư duy tiếng Việt sang tư duy tiếng Anh.

“Tôi hay ví von giáo viên Tây như người sinh ra trên đỉnh núi, còn giáo viên Việt là người phải tự leo từ chân lên đỉnh, phải nhớ từng đoạn trơn trượt, thuộc lòng quãng đường thử thách ra sao… và từ đó dễ chỉ đường từ chân đến đỉnh núi hiệu quả”, thầy Đình Phúc nói.

Linearthinking – “giải pháp” của người Việt cho người Việt

Gợi ý về giải pháp để đạt điểm cao phần nói trong IELTS và phát âm chuẩn tiếng Anh nói chung cho người Việt, cô Như Quỳnh cho biết phương pháp tư duy Linearthinking có hiệu quả cao.

Nhờ phương pháp tư duy Linearthinking, ba giáo viên tại DOL English đạt 9.0 IELTS overall và hơn 1.000 học viên đạt 7.0 IELTS Speaking Ảnh: Vinh San

“Phương pháp trên được phát triển bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Linearthinking giúp người học phân loại câu hỏi dựa vào chức năng một cách hệ thống nên khi trả lời, học sinh chỉ cần nắm đúng chức năng là bật ra được câu trả lời, phản xạ nhanh. Ngoài ra, Linear Tools giúp học sinh phát triển ý hiệu quả và giúp đưa câu trả lời logic, không bị cạn ý hay nói vòng vo. Phương pháp này cũng giúp các bạn phát âm chuẩn tiếng Anh, thật sự đưa cảm xúc vào bài nói bằng cách sử dụng các cấu trúc chỉ mức độ và sắc thái, tránh trường hợp nói một cách máy móc”, gương mặt cựu học sinh chuyên văn cho biết.

Phương pháp Linearthinking đã giúp hơn 1.000 học viên đạt trên 7.0 IELTS Speaking, giúp nhiều học sinh nhỏ tuổi chương trình Starters, Movers và Flyers hay chương trình IELTS THCS ở DOL English đạt kết quả cao. Như trường hợp bé Trần Đình Hoàng Phúc từng đạt 8.0 IELTS (kỹ năng nói 8.5) đầu năm 2026 khi bé chỉ mới 10 tuổi và trước đó học trường công lập.

“Trước khi thi IELTS, em coi Youtube để tham khảo một số hướng dẫn từ người đi trước kết hợp ôn luyện Linearthinking. Linearthinking giúp em tư duy, triển khai hiệu quả các ý tưởng theo một đường thẳng, không dài dòng và tránh bị lạc đề”, bạn Lâm Tử Quỳnh (lớp 8 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM) chia sẻ về thành quả 8.5 IELTS overall và 8.5 kỹ năng nói vừa đạt được đầu hè 2026.

DOL English là hệ thống Anh ngữ chuyên đào tạo IELTS, SAT, tiếng Anh THCS & Kids nổi bật với phương pháp tư duy Linearthinking (đã được cấp chứng nhận sở hữu trí tuệ) và nền tảng công nghệ hiện đại tự phát triển.

DOL English ra đời với mục tiêu giúp người Việt học tiếng Anh một cách tư duy, bản chất, hiệu quả trong thời gian ngắn.