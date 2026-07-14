Học sinh tiểu học Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về Toán và Đọc

TPO - Việt Nam đứng đầu về Toán và Đọc, đứng thứ hai về Viết, theo báo cáo quốc gia Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á chu kỳ 2024.

Ngày 14/7, Bộ GD&ĐT công bố báo cáo quốc gia Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024.

Trong số các quốc gia công bố kết quả, Việt Nam đứng đầu về Toán và Đọc, đứng thứ hai về Viết.

Môn Toán đạt điểm trung bình là 334,6; môn Đọc đạt điểm trung bình là 323,5 và 471,1 điểm môn Viết.

Báo cáo cũng cho thấy 95,4% học sinh đạt ngưỡng năng lực tối thiểu môn Toán; 85,5% đạt ngưỡng năng lực tối thiểu môn Đọc; 64,9% học sinh đạt mức thành thạo cao đồng thời ở cả Toán và Đọc, cao nhất trong các quốc gia tham gia khảo sát.

Học sinh Trường tiểu học Kim Giang (Hà Nội)

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ ra thực tế vẫn còn khoảng cách về kết quả học tập giữa các vùng miền, chủ yếu xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội, nơi học sinh sinh sống và ngôn ngữ sử dụng.

Đặc biệt, ở vùng sâu, vùng xa và miền núi, nhóm học sinh có nhiều yếu tố bất lợi, 31,5% em chưa đạt ngưỡng năng lực tối thiểu về Đọc.

Từ kết quả khảo sát, báo cáo đề xuất 5 định hướng chính sách, gồm: tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học Đọc, Viết và Toán; ưu tiên hỗ trợ học sinh có nhiều bất lợi; tăng cường bồi dưỡng giáo viên; thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền; đồng thời tiếp tục sử dụng kết quả SEA-PLM cùng dữ liệu giáo dục trong nước để theo dõi chất lượng, xây dựng chính sách.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT Phạm Quốc Khánh cho biết, khảo sát được Việt Nam triển khai tại 152 trường tiểu học với sự tham gia của 152 hiệu trưởng, 1.074 giáo viên, hơn 6.000 học sinh lớp 5 và cha mẹ học sinh.

Toàn bộ quá trình chọn mẫu do đối tác quốc tế thực hiện nhằm bảo đảm tính khách quan và khoa học. Vì vậy, kết quả khảo sát được xem là "bức tranh" phản ánh chất lượng giáo dục tiểu học của Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở đối sánh với các quốc gia trong khu vực.

Việt Nam tham gia Chương trình SEA-PLM và xác định đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá khách quan chất lượng giáo dục phổ thông, đối sánh kết quả học tập của học sinh với các quốc gia trong khu vực, đồng thời đây là cơ hội để tăng cường năng lực quốc gia về đánh giá trên diện rộng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và sử dụng dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo giáo dục.

Cũng theo ông Khánh, SEA-PLM không chỉ là sáng kiến của khu vực ASEAN mà còn tiếp cận những thông lệ và kinh nghiệm tốt của thế giới trong đánh giá các năng lực nền tảng phục vụ học tập suốt đời của học sinh, gồm Đọc hiểu, Toán và Viết. Trong đó, đánh giá năng lực Viết là điểm đặc thù của SEA-PLM so với nhiều chương trình đánh giá quốc tế khác.