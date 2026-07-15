Bộ GD&ĐT: Chuẩn đầu ra đại học phải đo lường được, tăng cường AI trong đào tạo

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nhằm bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo ở trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là quy định chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa thành các yêu cầu có thể quan sát, đánh giá và đo lường được; làm căn cứ để thiết kế, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo, cũng như xét công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng.

Chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo bậc 6 có khối lượng tối thiểu 120 tín chỉ; đào tạo trình độ thạc sĩ từ 45 tín chỉ trở lên; chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ là 90 tín chỉ.

Cấu trúc chương trình đào tạo phải thể hiện rõ mối liên hệ, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Bộ GD&ĐT quy định, chuẩn đầu ra các trình độ đào tạo được cụ thể hóa.

Trong đó, Bộ GD&ĐT quy định, chương trình đào tạo trình độ đại học có khối kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm cả các môn học, học phần bắt buộc sử dụng chung như: lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh... Ngoài ra, có kiến thức cơ sở ngành, nội dung chuyên sâu, kiến thức liên ngành, ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối với chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, học thuật: cấu trúc chương trình phải tăng cường các học phần, hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đào tạo trình độ thạc sĩ phải dành từ 24 đến 30 tín chỉ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đào tạo tiến sĩ phải lấy hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án làm trọng tâm, chiếm 80% khối lượng của chương trình đào tạo.

Thông tư cũng quy định yêu cầu đối với nhiều loại hình chương trình đào tạo, gồm chương trình liên ngành, xuyên ngành, song ngành, ngành chính - ngành phụ, chương trình tích hợp và các chương trình có định hướng hoặc yêu cầu riêng như chương trình kỹ sư tài năng, cử nhân tài năng hoặc các chương trình tương ứng khác.

Đối với chương trình liên ngành hoặc xuyên ngành, cấu trúc chương trình phải bảo đảm sự tích hợp, kết nối và hỗ trợ giữa các lĩnh vực, ngành học với ứng dụng chuyên môn; chuẩn đầu ra phải phản ánh năng lực liên ngành hoặc xuyên ngành.

Đối với chương trình song ngành, chương trình phải đáp ứng chuẩn đầu ra của cả hai ngành đào tạo.

Đối với các lĩnh vực đặc thù như sức khỏe, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, ngôn ngữ dân tộc thiểu số hoặc ngôn ngữ hiếm, thông tư quy định các yêu cầu phù hợp về giảng viên, cơ sở thực hành, giấy phép hành nghề và kinh nghiệm chuyên môn, bảo đảm đáp ứng đặc điểm nghề nghiệp và yêu cầu tổ chức đào tạo.

Các đại học, trường đại học được tự chủ trong việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình và thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT cho biết, thông tư đã quy định thống nhất các yêu cầu đối với mục tiêu đào tạo, yêu cầu đầu vào, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập, cấu trúc chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất...