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Gần 367.000 thí sinh không xét tuyển đại học

Hà Linh

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, có gần 875.000 thí sinh hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, trong tổng số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Như vậy, có khoảng 367.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Đây có thể là những thí sinh không có nhu cầu học đại học, lựa chọn học nghề, du học, tham gia thị trường lao động.

Tổng cộng, các thí sinh đã đăng ký hơn gần 7,2 triệu nguyện vọng, trung bình 8,2 nguyện vọng mỗi thí sinh. Con số này tương đương năm ngoái, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Trong khi Bộ GD&ĐT quy định, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Đáng chú ý, năm nay khối ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh. Có 467.590 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM, chiếm khoảng 53,5% tổng số thí sinh đã đăng ký nguyện vọng. Tổng số nguyện vọng dành cho nhóm ngành này đạt gần 2,4 triệu.

Bình quân, mỗi thí sinh quan tâm đến khối STEM đăng ký khoảng 5,1 nguyện vọng thuộc nhóm ngành này, phản ánh sức hút ngày càng lớn của các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, kỹ thuật và khoa học dữ liệu trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao đang tăng mạnh.

Bên cạnh đó, các ngành thuộc Đề án 179 cũng ghi nhận lượng đăng ký lớn với 331.693 thí sinh với gần 1,3 triệu nguyện vọng.
Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 3,9 nguyện vọng vào nhóm ngành này.

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Thí sinh dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. (ảnh: Duy Phạm)

Năm ngoái, có 1,16 triệu thí sinh dự thi và có khoảng 311.000 em không xét tuyển vào đại học.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8: Các đơn vị của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển.

Trước 17h ngày 13/8: Các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 21/8: Thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Từ tháng 8 đến tháng 12, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Hà Linh
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