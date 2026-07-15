Bắt nhóm quản lý cao cấp của hệ thống cá độ bóng đá nghìn tỷ có hơn 30.000 thành viên

TPO - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia. Đường dây vận hành hai hệ thống đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên tham gia, tổng lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 15/7, thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, bắt giữ 19 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tổ chức và điều hành các hệ thống đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup hoạt động với quy mô đặc biệt lớn tại Việt Nam, Philippines và Campuchia. Hệ thống thu hút hơn 30.000 tài khoản tham gia, với tổng lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Để phục vụ hoạt động phạm tội, các đối tượng xây dựng một hệ sinh thái khép kín gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, các kênh mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi. Toàn bộ hoạt động điều hành, quản trị được tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, hệ thống máy chủ được đặt ở nước ngoài, trong khi việc điều hành được phân tán tại nhiều quốc gia, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thu thập chứng cứ điện tử, truy vết dòng tiền và đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tổ chức bộ máy hoạt động bài bản như một doanh nghiệp công nghệ. Mỗi thành viên được phân công đảm nhiệm một lĩnh vực chuyên biệt như phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, lập trình, SEO, truyền thông, thiết kế website, marketing, quản lý mạng xã hội, bình luận thể thao và chăm sóc khách hàng.

Những người tham gia vận hành hệ thống được trả lương từ khoảng 1.600 USD đến 4.000 USD/tháng, trong đó một số trường hợp nhận thù lao thông qua tiền mã hóa nhằm che giấu dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam; Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) phụ trách quản lý cấp dưới và chăm sóc khách hàng; Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) giữ vai trò Trưởng nhóm phát triển Backend; Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media.

Ngoài các đối tượng trên, nhiều thành viên khác được giao nhiệm vụ lập trình, thiết kế website, quảng bá thương hiệu, quản trị các nhóm Telegram, tổ chức truyền thông và hỗ trợ người chơi, tạo nên một hệ thống vận hành chặt chẽ, chuyên nghiệp, hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập nhiều đối tượng để làm việc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã đăng ký tài khoản trên các website đánh bạc, nạp tiền, đặt cược và rút tiền thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng trung gian theo hướng dẫn của các trang web này.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy xét các mắt xích trong đường dây, xử lý theo quy định của pháp luật.